Доступний брат VW Golf і Tiguan: розсекречено недорогий пікап Volkswagen (фото)

У лінійці Volkswagen невдовзі з’явиться доступний пікап Tukan. Компактна модель буде доступна у бензиновому або гібридному виконанні.

Новий Volkswagen Tukan дебютує під кінець нинішнього року і вийде на ринок у 2027-му. Поки ж авто показали в камуфляжі під час презентації складу збірної Бразилії на чемпіонат світу з футболу і на фото з ним позує тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті. Перші подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Volkswagen Tukan збудований на платформі Golf і Tiguan Фото: Volkswagen

Саме у Бразилії випускатимуть пікап Volkswagen Tukan. Модель не матиме рами: вона збудована на платформі MQB, як Volkswagen Golf чи Tiguan. Утім, на відміну від них, Tukan отримало ресорну задню підвіску.

Автомобіль показали в камуфляжі, проте дизайн все ж можна розгледіти. У нього плавні форми кузова, високий капот, розширені колісні арки та продовгуваті фари в дусі Volkswagen Tiguan і T-Roc.

Карло Анчелотті презентував Volkswagen Tukan Фото: Volkswagen

Відомо, що новий Volkswagen Tukan запропонують із 1,6-літровим атмосферним бензиновим двигуном та 1,5-літровою турбочетвіркою, доповненою "м’якою" гібридною установкою. Також можлива поява варіанта з 1,0-літровим турбомотором.

До речі, невдовзі у Volkswagen Tukan з'явиться конкурент — недорогий пікап Renault Niagara.

