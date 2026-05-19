Доступный брат VW Golf и Tiguan: рассекречен недорогой пикап Volkswagen (фото)

В линейке Volkswagen вскоре появится доступный пикап Tukan. Компактная модель будет доступна в бензиновом или гибридном исполнении.

Новый Volkswagen Tukan дебютирует под конец нынешнего года и выйдет на рынок в 2027-м. Пока же авто показали в камуфляже во время презентации состава сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу и на фото с ним позирует тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти. Первые подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Volkswagen Tukan построен на платформе Golf и Tiguan Фото: Volkswagen

Именно в Бразилии будут выпускать пикап Volkswagen Tukan. Модель не будет иметь рамы: она построена на платформе MQB, как Volkswagen Golf или Tiguan. Впрочем, в отличие от них, Tukan получил рессорную заднюю подвеску.

Автомобиль показали в камуфляже, однако дизайн все же можно разглядеть. У него плавные формы кузова, высокий капот, расширенные колесные арки и продолговатые фары в духе Volkswagen Tiguan и T-Roc.

Карло Анчелотти презентовал Volkswagen Tukan Фото: Volkswagen

Известно, что новый Volkswagen Tukan предложат с 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем и 1,5-литровой турбочетверкой, дополненной "мягкой" гибридной установкой. Также возможно появление варианта с 1,0-литровым турбомотором.

Кстати, вскоре у Volkswagen Tukan появится конкурент — недорогой пикап Renault Niagara.

