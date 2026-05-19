Renault создал бюджетный пикап Niagara, который не увидят в Европе (видео)

Французский автогигант Renault потратил $350 миллионов на создание совершенно нового среднеразмерного пикапа, который разработан специально для Латинской Америки.

Модель Niagara, дебют которой запланирован на 10 сентября 2026 года, будет производиться исключительно на заводе Renault в Санта-Исабель, Кордова, Аргентина. Первоначальный тираж составит около 65 000 единиц в год, примерно 70% из которых предназначены для Бразилии, сообщает Аutoua.

Renault не продавала автомобили на американском рынке десятилетиями, и Niagara не изменит этого.

В рамках плана компании futuREady — стратегии, предусматривающей выпуск 14 новых моделей для региональных рынков за пределами Европы к 2030 году, — Латинская Америка получит пикапы, в то время как США и Канада останутся полностью вне зоны охвата.

Последним пикапом Renault, имевшим какое-либо отношение к более широким рынкам, был Alaskan, рабочая лошадка на базе Nissan Navara, недолго продававшаяся в Европе и снятая с производства без преемника.

Renault Niagara — чем он примечателен

Renault Niagara построен на платформе RGMP, которую также использует компактный кроссовер Kardian, и имеет длину 4,9 метра при колесной базе 2,95 метра. Это относит его к среднеразмерному классу, где он конкурирует на региональном уровне с Fiat Toro, Chevrolet Montana, Ram Rampage и Ford Maverick, который, в отличие от Niagara, продается и в США.

На данный момент Renault не разглашает детали о силовой установке, решив сохранить интригу до сентября. На данный момент известно, что компания тестирует 48-вольтовую "мягкую" гибридную систему наряду с полноценным гибридным вариантом, но ни один из них не подтвержден.

Что касается названия, то оно не случайно.

"Название Niagara, имеющее индейское происхождение, перекликается с ревом воды, громом и необъятностью территорий. Оно подразумевает прочность, величие и мощь стихий. Это приглашение исследовать просторы природы, несущее в себе обещание автомобиля, созданного как для повседневного использования, так и для приключений", — рассказала Сильвия дос Сантос, руководитель отдела стратегии наименования Renault.

Ожидается, что серийный дизайн будет близок к агрессивному концепту Niagara, показанному в 2023 году — высокий дорожный просвет, брутальный стиль и салон, ориентированный как на частных покупателей, так и на коммерческие автопарки.

