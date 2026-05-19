Renault створив бюджетний пікап Niagara, який не побачать у Європі (відео)

Французький автогігант Renault витратив $350 мільйонів на створення абсолютно нового середньорозмірного пікапа, який розроблено спеціально для Латинської Америки.

Модель Niagara, дебют якої заплановано на 10 вересня 2026 року, вироблятиметься виключно на заводі Renault в Санта-Ісабель, Кордова, Аргентина. Початковий тираж становитиме близько 65 000 одиниць на рік, приблизно 70% з яких призначені для Бразилії, повідомляє Аutoza.

Renault не продавала автомобілі на американському ринку десятиліттями, і Niagara не змінить цього.

У рамках плану компанії futuREady — стратегії, що передбачає випуск 14 нових моделей для регіональних ринків за межами Європи до 2030 року, — Латинська Америка отримає пікапи, тоді як США і Канада залишаться повністю поза зоною охоплення.

Останнім пікапом Renault, який мав якийсь стосунок до ширших ринків, був Alaskan, робоча конячка на базі Nissan Navara, яку недовго продавали в Європі, а потім зняли з виробництва без наступника.

Renault Niagara — чим він цікавий

Renault Niagara побудований на платформі RGMP, яку також використовує компактний кросовер Kardian, і має довжину 4,9 метра при колісній базі 2,95 метра. Це відносить його до середньорозмірного класу, де він конкурує на регіональному рівні з Fiat Toro, Chevrolet Montana, Ram Rampage і Ford Maverick, який, на відміну від Niagara, продається і в США.

Наразі Renault не розголошує деталі про силову установку, вирішивши зберегти інтригу до вересня. Наразі відомо, що компанія тестує 48-вольтову "м'яку" гібридну систему поряд із повноцінним гібридним варіантом, але жоден із них не підтверджено.

Що стосується назви, то вона не випадкова.

"Назва Niagara, що має індіанське походження, перегукується з ревом води, громом і неосяжністю територій. Вона має на увазі міцність, велич і міць стихій. Це запрошення досліджувати простори природи, що несе в собі обіцянку автомобіля, створеного як для повсякденного використання, так і для пригод", — розповіла Сільвія дос Сантос, керівник відділу стратегії найменування Renault.

Очікується, що серійний дизайн буде близьким до агресивного концепту Niagara, показаного 2023 року — високий дорожній просвіт, брутальний стиль і салон, орієнтований як на приватних покупців, так і на комерційні автопарки.

