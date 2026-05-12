Пляжний баггі з повним приводом: Renault представив новий концепт (відео)

18 травня на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Ролан-Гаррос 2026 року на стенді автоконцерну Renault буде представлена повнопривідна модель Renault 4 JP4x4.

Характеристики та зовнішній вигляд авто, яке, за словами директора Renault з перспективного дизайну Жана-Філіпа Салара, є чимось середнім між пікапом і пляжним баггі, з повним приводом eAWD і безліччю інших модифікацій розкриває ресурс Аutoevolutionolution.

Концепт побудований на базі Renault 4 E-Tech electric і продовжує серію шоу-карів FL4WER POWER, Savane 4x4 та Vision 4Rescue, проте є низка моментів, які виділяють авто.

Його кліренс вищий на 15 мм, ніж Savane, від якого нова модель успадкувала двомоторну схему 4×4 від концепту Renault 4 Savane 4x4, представленого минулого року. Авто отримало 18-дюймові легкосплавні колеса, причому одразу із зимовими шинами Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55, а колія спереду і ззаду розширена на 10 мм.

Заснований на Renault 4 E-Tech, новий концепт JP4x4 має зелений кузов із перламутровим смарагдово-зеленим відтінком, що є сучасною інтерпретацією оригінального смарагдово-зеленого кольору, а також салатно-зеленого кольору, що були доступні для 4L у 70-х і 80-х роках.

У авто — відкритий верх, що відкриває вид на небо, двоє мінімалістичних дверцят, що зберігають традиційне відкривання, ажурний дах із хрестоподібним виступом для підвищення жорсткості та заднє вікно, яке опускається донизу, практично перетворюючи автомобіль на пікап.

Розробники забезпечили модель другим електродвигуном на задній осі для постійної системи повного приводу, яка покращує зчеплення з дорогою на бездоріжжі.

Renault 4 JP4x4 2026 може похвалитися дошкою для серфінгу, яка прикріплена до даху, а в багажнику можна зберігати скейтборди.

У салоні встановлено ковшоподібні сидіння, що нагадують сидіння "єгипетської мумії", які були популярні на різних моделях Renault у 1970-х роках, з комбінованою оббивкою з різних тканин.

Текстильне оздоблення застосовано до дверних карт, панелі приладової панелі та окантовки багажника.

Як прямий натяк на позашляхове призначення з боку пасажира на передній панелі з'явився поручень, яким, зазначаєють у Renault, варто користуватися, якщо дорога раптово стане нерівною, а центральну консоль зроблено такою, що "плаває", щоб салон не мав надто утилітарного вигляду.

Логотипи 4x4 прикрашають передні крила і задні двері, а на центральних стійках кузова також присутні емблеми JP4.

На думку автооглядачів, нова електрична R4 може бути не тільки міською моделлю, а й основою для різних сценаріїв — від приватного відпочинку до комерційного використання.

