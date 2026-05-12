Пляжный багги с полным приводом: Renault представил новый концепт (видео)

18 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису Ролан-Гаррос 2026 года на стенде компании Renault будет представлена полноприводная модель Renault 4 JP4x4.

Характеристики и внешний вид авто, которое, по словам директора Renault по перспективному дизайну Жана-Филиппа Салара, является чем-то средним между пикапом и пляжным багги, с полным приводом eAWD и множеством других модификаций раскрывает ресурс Аutoevolution.

Концепт построен на базе Renault 4 E-Tech electric и продолжает серию шоу-каров FL4WER POWER, Savane 4x4 и Vision 4Rescue, однако есть ряд моментов, которые выделяют авто.

Его клиренс выше на 15 мм, чем Savane, от которого новая модель унаследовала двухмоторную схему 4×4 от концепта Renault 4 Savane 4x4, представленного в прошлом году. Авто получило 18-дюймовые легкосплавные колеса, причем сразу с зимними шинами Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55, а колея спереди и сзади расширена на 10 мм.

Відео дня

Основанный на Renault 4 E-Tech, новый концепт JP4x4 имеет зеленый кузов с перламутровым изумрудно-зеленым оттенком, который является современной интерпретацией оригинального изумрудно-зеленого цвета, а также салатно-зеленого цвета, которые были доступны для 4L в 70-х и 80-х годах.

У авто — открытый верх, открывающий вид на небо, две минималистичные двери, сохраняющие традиционное открывание, ажурная крыша с крестообразным выступом для повышения жесткости и заднее окно, которое опускается вниз, практически превращая автомобиль в пикап.

Разработчики снабдили модель вторым электродвигателем на задней оси для постоянной системы полного привода, которая улучшает сцепление с дорогой на бездорожье.

Renault 4 JP4x4 2026 может похвастаться доской для серфинга, которая прикреплена к крыше, а в багажнике можно хранить скейтборды.

В салоне установлены ковшеобразные сиденья, напоминающие сиденья "египетской мумии", которые были популярны на различных моделях Renault в 1970-х годах, с комбинированной обивкой из разных тканей.

Текстильная отделка применена к дверным картам, панели приборной панели и окантовке багажника.

В качестве прямого намека на внедорожное назначение со стороны пассажира на передней панели появился поручень, которым, как отмечает Renault, стоит пользоваться, если дорога внезапно станет неровной, а центральная консоль сделана "парящей", чтобы салон не выглядел слишком утилитарным.

Логотипы 4x4 украшают передние крылья и заднюю дверь, а на центральных стойках кузова также присутствуют эмблемы JP4.

По мнению автообозревателей, новая электрическая R4 может быть не только городской моделью, но и основой для разных сценариев — от частного отдыха до коммерческого использования.

Напомним, на прошлой неделе в Украине презентовали новый Renault Master.

Также мы писали, что самый дешевый электрокар от Renault за 15 000 евро бросит вызов китайским моделям.