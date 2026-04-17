Самый дешевый электрокар от Renault за 15 000 евро бросит вызов китайским моделям (фото)

Renault Group готовит недорогой городской электромобиль. Компактное бюджетное авто выпустят под брендом Dacia, а его запас хода превысит 250 км.

Недорогой электромобиль Dacia дебютирует в 2027 году, а пока его прототипы проходят тесты во Франции. Издание Auto Express опубликовало их шпионские фото, а также создало рендер будущей модели.

Электромобиль Dacia проходит тесты во Франции

Знакомый незнакомец: известная модель Honda вернулась на рынок в новом образе (фото)

Электрокар позиционируют как преемника Dacia Spring, однако на фотографиях видно, что, в отличие от предшественника, это будет хэтчбек, а не кроссовер. Можно разглядеть короткий высокий капот, крупные фары, массивные бамперы и большой угол наклона лобового стекла. В салоне виден большой центральный тачскрин.

Хэтчбек будет стоить примерно 15 000 евро

Цена Dacia в базовой версии составит примерно 17-18 тыс. евро, а с учетом правительственных субсидий в ЕС — менее 15 000 евро. Таким образом, это будет один из самых доступных электрокаров на европейском рынке, который будет конкурировать с бюджетными китайскими BYD Dolphin Surf и Leapmotor T03.

В салоне заметно большой тачскрин

В основе авто будет лежать новый электромобиль Renault Twingo — у него позаимствуют и платформу, и силовую установку. Итак, хэтчбек длиной 3,8 м получит 82-сильный электромотор и компактную батарею емкостью 27,5 кВт∙ч. Запас хода превысит 250 км.

Кстати, недавно дебютировал недорогой конкурент Skoda Octavia от Dacia.

Также Фокус рассказывал о новом электромобиле Volkswagen ID.3.