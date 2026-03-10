Просторный салон, полный привод и заводское ГБО: Dacia показала самую большую модель (фото)

Линейку Dacia пополнила крупная семейная модель Striker. Универсал повышенной проходимости предложат в бензиновых и гибридных версиях, а также с заводским ГБО.

Новая Dacia Striker выйдет на рынок в июне и тогда раскроют все подробности модели. Пока что модель продемонстрировали во время презентации новой стратегии Renault Group. Об этом сообщается на сайте производителя.

Цена Dacia Striker составит менее 25 000 евро Фото: Dacia

Внедорожный универсал Dacia Striker достигает 4,62 м в длину и является самой большой моделью в истории марки. Модель С-класса бросит вызов Skoda Octavia Combi или Toyota Corolla Touring Sports, однако будет дешевле — будет стоить менее 25 000 евро.

Dacia Striker 2026 отличается граненым дизайном, но при этом имеет изогнутую аркообразную крышу. У универсала высокий капот, Г-образная диодная оптика и увеличенный клиренс, а нижняя часть кузова получила защитный пластиковый обвес.

Салон Dacia Striker не показали, однако известно, что авто получит два экрана на передней панели — по аналогии с родственным кроссовером Bigster, с которым универсал делит платформу CMF-B.

Универсал имеет высокий клиренс и пластиковый обвес Фото: Dacia

Именно Dacia Bigster поделится с новичком двигателями. Универсал получит 1,2-литровый турбомотор (за доплату его дополнят заводским ГБО) и 1,8-литровую гибридную установку на 155 сил. Заявлено, что в линейке будет полноприводная версия. Больше подробностей раскроют ближе к дате выхода модели на рынок.

Между прочим, свой самый большой универсал готовит и Audi. Авто заметили во время тестов.

Также Фокус рассказывал о флагманском кроссовере Renault.