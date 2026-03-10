Просторный салон, полный привод и заводское ГБО: Dacia показала самую большую модель (фото)
Линейку Dacia пополнила крупная семейная модель Striker. Универсал повышенной проходимости предложат в бензиновых и гибридных версиях, а также с заводским ГБО.
Новая Dacia Striker выйдет на рынок в июне и тогда раскроют все подробности модели. Пока что модель продемонстрировали во время презентации новой стратегии Renault Group. Об этом сообщается на сайте производителя.
Внедорожный универсал Dacia Striker достигает 4,62 м в длину и является самой большой моделью в истории марки. Модель С-класса бросит вызов Skoda Octavia Combi или Toyota Corolla Touring Sports, однако будет дешевле — будет стоить менее 25 000 евро.Важно
Dacia Striker 2026 отличается граненым дизайном, но при этом имеет изогнутую аркообразную крышу. У универсала высокий капот, Г-образная диодная оптика и увеличенный клиренс, а нижняя часть кузова получила защитный пластиковый обвес.
Салон Dacia Striker не показали, однако известно, что авто получит два экрана на передней панели — по аналогии с родственным кроссовером Bigster, с которым универсал делит платформу CMF-B.
Именно Dacia Bigster поделится с новичком двигателями. Универсал получит 1,2-литровый турбомотор (за доплату его дополнят заводским ГБО) и 1,8-литровую гибридную установку на 155 сил. Заявлено, что в линейке будет полноприводная версия. Больше подробностей раскроют ближе к дате выхода модели на рынок.
