Просторий салон, повний привід і заводське ГБО: Dacia показала найбільшу модель (фото)
Лінійку Dacia поповнила велика сімейна модель Striker. Універсал підвищеної прохідності запропонують у бензинових та гібридних версіях, а також із заводським ГБО.
Нова Dacia Striker вийде на ринок у червні й тоді розкриють всі подробиці моделі. Поки що модель продемонстрували під час презентації нової стратегії Renault Group. Про це повідомляється на сайті виробника.
Позашляховий універсал Dacia Striker сягає 4,62 м завдовжки і є найбільшою моделлю в історії марки. Модель С-класу кине виклик Skoda Octavia Combi чи Toyota Corolla Touring Sports, проте буде дешевшою — коштуватиме менш ніж 25 000 євро.Важливо
Dacia Striker 2026 вирізняється гранчастим дизайном, але при цьому має вигнутий аркоподібний дах. В універсала високий капот, Г-подібна діодна оптика та збільшений кліренс, а нижня частина кузова отримала захисний пластиковий обвіс.
Салон Dacia Striker не показали, проте відомо, що авто отримає два екрани на передній панелі — за аналогією зі спорідненим кросовером Bigster, з яким універсал ділить платформу CMF-B.
Саме Dacia Bigster поділиться з новачком двигунами. Універсал отримає 1,2-літровий турбомотор (за доплату його доповнять заводським ГБО) та 1,8-літрову гібридну установку на 155 сил. Заявлено, що в лінійці буде повнопривідна версія. Більше подробиць розкриють ближче до дати виходу моделі на ринок.
