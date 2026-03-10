Просторий салон, повний привід і заводське ГБО: Dacia показала найбільшу модель (фото)

Лінійку Dacia поповнила велика сімейна модель Striker. Універсал підвищеної прохідності запропонують у бензинових та гібридних версіях, а також із заводським ГБО.

Нова Dacia Striker вийде на ринок у червні й тоді розкриють всі подробиці моделі. Поки що модель продемонстрували під час презентації нової стратегії Renault Group. Про це повідомляється на сайті виробника.

Ціна Dacia Striker складе менш ніж 25 000 євро Фото: Dacia

Позашляховий універсал Dacia Striker сягає 4,62 м завдовжки і є найбільшою моделлю в історії марки. Модель С-класу кине виклик Skoda Octavia Combi чи Toyota Corolla Touring Sports, проте буде дешевшою — коштуватиме менш ніж 25 000 євро.

Dacia Striker 2026 вирізняється гранчастим дизайном, але при цьому має вигнутий аркоподібний дах. В універсала високий капот, Г-подібна діодна оптика та збільшений кліренс, а нижня частина кузова отримала захисний пластиковий обвіс.

Салон Dacia Striker не показали, проте відомо, що авто отримає два екрани на передній панелі — за аналогією зі спорідненим кросовером Bigster, з яким універсал ділить платформу CMF-B.

Універсал має високий кліренс і пластиковий обвіс Фото: Dacia

Саме Dacia Bigster поділиться з новачком двигунами. Універсал отримає 1,2-літровий турбомотор (за доплату його доповнять заводським ГБО) та 1,8-літрову гібридну установку на 155 сил. Заявлено, що в лінійці буде повнопривідна версія. Більше подробиць розкриють ближче до дати виходу моделі на ринок.

