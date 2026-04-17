Найдешевший електрокар від Renault за 15 000 євро кине виклик китайським моделям (фото)

Renault Group готує недорогий міський електромобіль. Компактне бюджетне авто випустять під брендом Dacia, а його запас ходу перевищить 250 км.

Недорогий електромобіль Dacia дебютує в 2027 році, а поки його прототипи проходять тести у Франції. Видання Auto Express опублікувало їх шпигунські фото, а також створило рендер майбутньої моделі.

Електромобіль Dacia проходить тести у Франції Фото: Auto Express

Важливо

Електрокар позиціюють як наступника Dacia Spring, проте на світлинах видно, що, на відміну від попередника, це буде хетчбек, а не кросовер. Можна розгледіти короткий високий капот, крупні фари, масивні бампери та великий кут нахилу лобового скла. У салоні видно великий центральний тачскрін.

Хетчбек коштуватиме приблизно 15 000 євро Фото: Auto Express

Ціна Dacia у базовій версії складе приблизно 17-18 тис. євро, а з урахуванням урядових субсидій у ЄС — менш ніж 15 000 євро. Отже це буде один із найдоступніших електрокарів на європейському ринку, який конкуруватиме з бюджетними китайськими BYD Dolphin Surf та Leapmotor T03.

Відео дня

У салоні помітно великий тачскрін Фото: autoevolution.com

В основі авто лежатиме новий електромобіль Renault Twingo — у нього запозичать і платформу, і силову установку. Отже, хетчбек завдовжки 3,8 м отримає 82-сильний електромотор та компактну батарею ємністю 27,5 кВт∙год. Запас ходу перевищить 250 км.

До речі, нещодавно дебютував недорогий конкурент Skoda Octavia від Dacia.

