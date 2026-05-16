Конкурент Ford Maverick: у Toyota хочуть створити новий компактний пікап

Культовий позашляховик Toyota RAV4 незабаром може з'явитися у вигляді пікапа.

Чутки про те, що компанія вивчає можливість створення компактного пікапа за прикладом Ford, який підкорив світ пікапом Maverick, циркулюють останні кілька років, однак днями генеральний директор Toyota North America Тецуо "Тед" Огава в інтерв'ю Automotive News заявив, що існує попит на компактний пікап.

"Пікап на базі RAV4 — це можливість для нас, і дилери чекають. Можливо, вони кажуть, що нам потрібно сьогодні або завтра, але на це потрібен час", — зазначив він.

Лише кілька місяців тому головний операційний директор Toyota в Північній Америці Марк Темплін заявив, що споживачам слід "набратися терпіння", зазначивши, що цей сегмент все ще доволі малий.

Відео дня

Раніше циркулювали чутки, що Toyota побудує свій пікап на платформі TNGA-C, яка лежить в основі Corolla, але пікап RAV4 виглядає набагато логічнішим варіантом. Популярний кросовер може буксирувати до 1600 кг, що майже відповідає максимальній буксирувальній здатності Maverick у 1800 кг. Він також буде більшим за розмірами.

Наразі найпопулярнішим пікапом у автовиробника є Toyota Tacoma. Вона довгий користувалася попитом серед покупців невеликих пікапів, але сьогодні це вже не зовсім компактний (або дешевий) пікап.

Ford довів, що покупці приймуть пікап із несучим кузовом, заснований на спільній архітектурі, оскільки у 2025 модельному році було продано 155 051 автомобіль Maverick.

Нагадаємо, Toyota представила найдешевше авто з п'ятьма педалями.

Також повідомлялося, що представлений найбільший і найдорожчий електромобіль від Toyota.