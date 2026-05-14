Toyota представила найдешевше авто з п'ятьма педалями: деталі

Компанія Toyota випустила седан Corolla Driving School, створений для водіїв-початківців. У ньому передбачено місце для інструктора і відповідні опції для навчання водінню.

Особливістю моделі є механічна коробка передач і п'ять педалей, оскільки вона призначена для автошкіл, повідомляє Carscoops.

Новинка покликана замінити застарілі навчальні автомобілі на базі Corolla Axio, які Toyota зняла з виробництва в жовтні 2025 року.

Технічні характеристики Corolla Driving School

Базова версія оснащена раніше знятим з виробництва 1,5-літровим трициліндровим двигуном Dynamic Force, що розвиває 118 к.с. і 145 Нм крутильного моменту.

Шестиступінчаста механічна коробка передач передає потужність на передні колеса, що робить цю Corolla єдиною новою моделлю з механічною коробкою передач (крім GR), яку можна купити в Японії.

Фото: Toyota

Крім механічної, доступна й автоматична коробка передач.

Відео дня

Для автошкіл, що спеціалізуються на електромобілях, Toyota пропонує як опцію гібридний 1,8-літровий двигун, що розвиває сумарну потужність 138 к.с. і 142 Нм крутного моменту. Цей двигун виключно поєднується з варіатором e-CVT, що передає потужність на передню вісь.

Фото: Toyota

Corolla Driving School успадкувала 15-дюймові сталеві диски з ковпаками та базові світлодіодні фари від комплектації X початкового рівня.

Відмінною рисою нової моделі є інша емблема Toyota, додаткові дзеркала, які приховують сліпі зони інструктора, і кріплення для спеціальних номерних знаків.

На офіційних фотографіях Toyota седан представлений у білому, сріблястому і чорному кольорах.

П'ять педалей і спецпанель

Автомобіль обладнаний другим комплектом педалей перед інструктором, причому як в авто з механічною, так і автоматичною коробкою перемикання передач.

Це дає змогу інструктору взяти керування на себе, якщо учень почувається невпевнено. Також є друге дзеркало заднього виду для кращої видимості.

На спеціальній панелі розташовані невеликий цифровий спідометр, додаткова кнопка для звукового сигналу, кріплення для GPS-навігатора, а також індикатори поворотів і роботи гальм.

З огляду на те, що ця модель є найдешевшою наразі в Японії ($13600), вона не може похвалитися розкішним салоном. У ньому переважають пластикові елементи і тканинна бюджетна оббивка.

Нагадаємо, який вигляд має найбільший і найдорожчий електромобіль від Toyota.

Також повідомлялося про новий кросовер Toyota Yaris Cross 2026 року.