Toyota представила самое дешевое авто с пятью педалями: детали

Компания Toyota выпустила седан Corolla Driving School, созданный для начинающих водителей. В нем предусмотрено место для инструктора и соответствующие опции для обучения вождению.

Особенностью модели является механическая коробка передач и пять педалей, поскольку она предназначена для автошкол, сообщает Carscoops.

Новинка призвана заменить устаревшие учебные автомобили на базе Corolla Axio, которые Toyota сняла с производства в октябре 2025 года.

Технические характеристики Corolla Driving School

Базовая версия оснащена ранее снятым с производства 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем Dynamic Force, развивающим 118 л.с. и 145 Нм крутящего момента.

Шестиступенчатая механическая коробка передач передает мощность на передние колеса, что делает эту Corolla единственной новой моделью с механической коробкой передач (кроме GR), которую можно купить в Японии.

Кроме механической, доступна и автоматическая коробка передач.

Для автошкол, специализирующихся на электромобилях, Toyota предлагает в качестве опции гибридный 1,8-литровый двигатель, развивающий суммарную мощность 138 л.с. и 142 Нм крутящего момента. Этот двигатель исключительно сочетается с вариатором e-CVT, передающим мощность на переднюю ось.

Corolla Driving School унаследовала 15-дюймовые стальные диски с колпаками и базовые светодиодные фары от комплектации X начального уровня.

Отличительной чертой новой модели является другая эмблема Toyota, дополнительные зеркала, которые скрывают слепые зоны инструктора, и крепления для специальных номерных знаков.

На официальных фотографиях Toyota седан представлен в белом, серебристом и черном цветах.

Пять педалей и спецпанель

Автомобиль оборудован вторым комплектом педалей перед инструктором, причем как в авто с механической, так и автоматической коробкой переключения передач.

Это позволяет инструктору взять управление на себя, если ученик чувствует себя неуверенно. Также имеется второе зеркало заднего вида для лучшей видимости.

На специальной панели расположены небольшой цифровой спидометр, дополнительная кнопка для звукового сигнала, крепление для GPS-навигатора, а также индикаторы поворотов и работы тормозов.

Учитывая, что эта модель является самой дешевой в настоящее время в Японии ($13600), она не может похвастаться роскошным салоном. В нем преобладают пластиковые элементы и тканевая бюджетная обивка.

