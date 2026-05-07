Роскошь для семьи: представлен самый большой и дорогой электромобиль от Toyota (фото)

В США презентовали новый электромобиль Lexus TZ. Большой семейный кроссовер просторный, богато оснащен и имеет запас хода более 480 км.

Новый Lexus TZ 2027 выйдет на рынок во второй половине нынешнего года и станет флагманом в электрической линейке концерна Toyota Motor. Об авто рассказали на официальном сайте Lexus.

Запас хода Lexus TZ превышает 480 км

Новый Lexus TZ, дизайн и салон

Кроссовер Lexus TZ, по сути, является роскошной версией нового электрического Toyota Highlander и собратом Subaru Getaway. У него такой же граненый дизайн, а отличить премиальную модель можно по иной передней части с тоненькими С-образными фарами. Для авто предлагают колесные диски диаметром 20-22 дюйма. Сейчас это самый большой электромобиль Lexus.

В отделке салона использовали бамбук и алюминий

Размеры Lexus TZ 2027:

длина — 5100 мм;

ширина — 1989 мм;

высота — 1704 мм;

колесная база — 3050 мм.

В отделке салона использовали искусственную замшу, бамбук и полированный алюминий. Внутри установили цифровой щиток приборов под козырьком и 14-дюймовый тачскрин, а передние сиденья разделены высокой консолью. Новый Lexus TZ дебютировал в шестиместном исполнении, а объем багажника со всеми креслами на месте составляет 391 л.

Электрокроссовер дебютировал в шестиместном исполнении

Электромобиль Lexus TZ, характеристики и комплектация

Самая дорогая версия получила панорамную крышу, доступ в салон со смартфона, электропакет, раздельный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений первых двух рядов, навигацию, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

Характеристики Lexus TZ рассекретили частично. Известно, что кроссовер предложат в двух полноприводных версиях, однако их мощность пока не раскрывают (у родственных Toyota и Subaru она составляет 338 и 420 л. с.). Электрокар сможет буксировать 1,6-тонный прицеп.

Объем багажника в обычном состоянии составляет 391 л

На выбор предложат батареи емкостью 77 и 95,8 кВт∙ч, а запас хода в топовом исполнении превысит 480 км. Электромобиль Lexus TZ 2027 также получил управляемые задние колеса и систему активного шумоподавления.

