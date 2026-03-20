Большие изменения: новый Lexus ES 2026 выходит на рынок и удивил ценой (фото)

Новый Lexus ES восьмого поколения поступает в продажу. Седан изменился до неузнаваемости и впервые получил электрические версии, которые удивили своей стоимостью.

Изначально седан Lexus ES 2026 начали продавать на североамериканском рынке, а вот в Европе (и, в частности, в Украине) модель появится несколько позже. Его подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

Фото: Lexus

Новый Lexus ES презентовали в прошлом году и он удивил нетипичным граненым дизайном с выраженным "носом" и аркообразной крышей. К тому же, он существенно подрос и теперь достигает 5,14 м в длину. В салоне обращают на себя внимание 14-дюймовый центральный тачскрин, сенсорные кнопки и миниатюрный селектор КПП.

Фото: Lexus

В линейке Lexus ES 2026 осталась 2,5-литровая гибридная версия ES 350h (она теперь 247-сильная), которая в США стоит от 50 995 долларов. Кроме того, предлагаются электромобили — 224-сильный переднеприводный ES350e (от 48 795 долларов) и полноприводный ES500e (от $51 795). С батареей на 74,7 кВт∙ч запас хода составляет 494 и 444 км, соответственно.

Итак, электромобиль Lexus ES неожиданно оказался дешевле гибрида. Базовая комплектация Premium богата — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, люк, камера, подогрев и вентиляция сидений, обогрев руля, электроприводы кресел, рулевой колонки и двери багажника.

Фото: Lexus

В версии Luxury (от $57 195) добавили отделку кожей и деревом, цифровой ключ, парковочный автопилот и акустику Mark Levinson с 17 динамиками.

