300 сил и расход 1,4 л/100 км: на рынок выходит флагман Suzuki на базе Toyota RAV4 (фото)

Новый Suzuki Across второго поколения начали продавать в Европе. Флагманский кроссовер предлагают исключительно в богатой комплектации и с 300-сильной плагин-гибридной установкой.

Кроссовер Suzuki Across 2026 вышел на рынок в Нидерландах, а позже появится в ряде других европейских стран. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Как и прежде, европейский Suzuki Across (в отличие от тезки для других рынков) не является самостоятельной моделью — это брат-близнец Toyota RAV4. Поскольку недавно дебютировала новая Toyota RAV4 шестой генерации, то теперь пришло время для смены поколений Across.

Кроссовер предлагается только в 304-сильной плагин-гибридной версии Фото: Suzuki

Новый Suzuki Across внешне и внутри ничем не отличается от Toyota RAV4 в исполнении Woodland. Кроссовер предлагают только в самом мощном плагин-гибридном исполнении на 304 л. с. с 2,5-литровой бензиновой четверкой и двумя электромоторами.

Плагин-гибрид Suzuki способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и расходует 1,4 л на 100 км в комбинированном цикле. батарея емкостью 22,7 кВт∙ч позволяет проехать 130 км на электротяге.

Флагманская модель богато укомплектована Фото: Suzuki

Цена Suzuki Across стартует с 52 695 евро. Кроссовер предлагают только в богатой комплектации с проекцией на лобовое стекло, камерами кругового обзора, набором систем безопасности, подогревом кресел и руля, электроприводами сидений и дверей багажника. Единственная опция — панорамная крыша за 995 евро.

Между прочим, вскоре новый кроссовер Toyota RAV4 выйдет на украинский рынок и будет доступен в нескольких гибридных версиях.

