300 сил і витрата 1,4 л/100 км: на ринок виходить флагман Suzuki на базі Toyota RAV4 (фото)
Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з 300-сильною плагін-гібридною установкою.
Кросовер Suzuki Across 2026 вийшов на ринок у Нідерландах, а пізніше з'явиться в низці інших європейських країн. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Як і раніше, європейський Suzuki Across (на відміну від тезки для інших ринків) не є самостійною моделлю — це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across.
Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4 у виконанні Woodland. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 к. с. із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами.
Плагін-гібрид Suzuki здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і витрачає 1,4 л на 100 км у комбінованому циклі. батарея ємністю 22,7 кВт∙год дозволяє проїхати 130 км на електротязі.
Ціна Suzuki Across стартує з 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Єдина опція — панорамний дах за 995 євро.
Між іншим, невдовзі новий кросовер Toyota RAV4 вийде на український ринок і буде доступна в кількох гібридних версіях.
