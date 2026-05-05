300 сил і витрата 1,4 л/100 км: на ринок виходить флагман Suzuki на базі Toyota RAV4 (фото)

Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з 300-сильною плагін-гібридною установкою.

Кросовер Suzuki Across 2026 вийшов на ринок у Нідерландах, а пізніше з'явиться в низці інших європейських країн. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Як і раніше, європейський Suzuki Across (на відміну від тезки для інших ринків) не є самостійною моделлю — це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across.

Кросовер пропонують лише в 304-сильній плагін-гібридній версії Фото: Suzuki

Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4 у виконанні Woodland. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 к. с. із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами.

Плагін-гібрид Suzuki здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і витрачає 1,4 л на 100 км у комбінованому циклі. батарея ємністю 22,7 кВт∙год дозволяє проїхати 130 км на електротязі.

Флагманська модель багато укомплектована Фото: Suzuki

Ціна Suzuki Across стартує з 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Єдина опція — панорамний дах за 995 євро.

Між іншим, невдовзі новий кросовер Toyota RAV4 вийде на український ринок і буде доступна в кількох гібридних версіях.

