Маленький "Гелендваген": на продаж виставили Suzuki Jimny з яскравим тюнінгом (фото)

Suzuki Jimny перетворили на зменшену копію Mercedes G-Class. Позашляховик став яскравішим зовні та розкішнішим усередині.

Оригінальний тюнінг Suzuki Jimny виконали в ОАЕ і зараз авто виставили на продаж у Дубаї. Ціна Suzuki Jimny становить 89 000 дирхамів ($24 000), повідомляє сайт Autoevolution.

Авто нагадує зменшений Mercedes G-Class Brabus

У якості зразка для наслідування обрали Mercedes G-Class у тюнінгу Brabus. Suzuki Jimny отримав нову передню частину в дусі "Гелендвагена" — встановили круглі фари, широку решітку радіатора, агресивний бампер та новий капот. Також з'явилися розширювачі арок і підніжки, а ззаду звертають на себе увагу продовгуваті ліхтарі та чохол для запаски.

Підсвічування стелі імітує зоряне небо

На даху встановили додаткову оптику та антикрило. Крім того, в Suzuki Jimny тепер нові литі диски у стилі Brabus.

Салон Suzuki Jimny обшили червоною перфорованою шкірою та встановили круглі дефлектори обдуву як в "Гелендвагена". Підсвічування стелі нагадує зоряне небо — як у Rolls-Royce.

Салон оздобили червоною шкірою

Силовий агрегат позашляховика не зазнав змін. Suzuki Jimny оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 102 к. с., а також 4-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею.

Між іншим, нещодавно Suzuki Jimny перетворили на зменшений клон Toyota Land Cruiser.

Також Фокус писав про флагманський 300-сильний кросовер Suzuki з витратою 1,4 л/100 км.