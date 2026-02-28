Маленький "Гелендваген": на продажу выставили Suzuki Jimny с ярким тюнингом (фото)

Suzuki Jimny превратили в уменьшенную копию Mercedes G-Class. Внедорожник стал ярче снаружи и роскошнее внутри.

Оригинальный тюнинг Suzuki Jimny выполнили в ОАЭ и сейчас авто выставили на продажу в Дубае. Цена Suzuki Jimny составляет 89 000 дирхамов ($24 000), сообщает сайт Autoevolution.

Авто напоминает уменьшенный Mercedes G-Class Brabus

В качестве образца для подражания выбрали Mercedes G-Class в тюнинге Brabus. Suzuki Jimny получил новую переднюю часть в духе "Гелендвагена" — установили круглые фары, широкую решетку радиатора, агрессивный бампер и новый капот. Также появились расширители арок и подножки, а сзади обращают на себя внимание продолговатые фонари и чехол для запаски.

Подсветка потолка имитирует звездное небо

На крыше установили дополнительную оптику и антикрыло. Кроме того, у Suzuki Jimny теперь новые литые диски в стиле Brabus.

Салон Suzuki Jimny обшили красной перфорированной кожей и установили круглые дефлекторы обдува как у "Гелендвагена". Подсветка потолка напоминает звездное небо — как у Rolls-Royce.

Салон украсили красной кожей

Силовой агрегат внедорожника не претерпел изменений. Suzuki Jimny оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., а также 4-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

Между прочим, недавно Suzuki Jimny превратили в уменьшенный клон Toyota Land Cruiser.

Также Фокус писал о флагманском 300-сильном кроссовере Suzuki с расходом 1,4 л/100 км.