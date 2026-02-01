Suzuki Jimny превратили в миниатюрный клон Toyota Land Cruiser (фото)

Suzuki Jimny получил нестандартную доступную модификацию 70YO.70. Она напоминает уменьшенный Toyota Land Cruiser.

Оригинальный тюнинг Suzuki Jimny выполнили в Японии — это работа ателье Jimmy Land и Garage III. Подробности авто раскрыли на сайте Carscoops.

Сзади заменили фонари Фото: carscoops.com

Suzuki Jimny сделали похожим на классический Toyota Land Cruiser 70. Он получил массивный высокий капот и измененную решетку радиатора с надписью 70YO.70, которая имитирует шрифт Toyota. Кроме того, фары стали полностью светодиодными, а фонари заменены.

Важно

Кич и эпатаж: представлен самый экстравагантный "Гелендваген" (фото)

Также добавили декор на кузов, а за доплату предлагают шноркель для форсирования водных преград, внедорожные шины и усиленную подвеску с повышенным клиренсом. Можно заказать и оригинальное зеркало на капот.

Відео дня

С технической точки зрения Suzuki Jimny не изменился. Он оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 102 л. с. и полным приводом с понижающей передачей.

За доплату могут установить шноркель и увеличить клиренс Фото: carscoops.com

Цена Suzuki Jimny 70YO.70 в Японии составляет 4 250 000 иен ($28 000). Клоны Toyota Land Cruiser 70 уже начали изготавливать и они в наличии у тюнеров.

Кстати, недавно дебютировал обновленный Suzuki Jimny 2026 с измененным дизайном и улучшенным салоном.

Также Фокус рассказывал, что Toyota Land Cruiser 70 получил роскошную модификацию.