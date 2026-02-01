Suzuki Jimny перетворили на мініатюрний клон Toyota Land Cruiser (фото)
Suzuki Jimny отримав нестандартну доступну модифікацію 70YO.70. Вона нагадує зменшений Toyota Land Cruiser.
Оригінальний тюнінг Suzuki Jimny виконали в Японії — це робота ательє Jimmy Land та Garage III. Подробиці авто розкрили на сайті Carscoops.
Suzuki Jimny зробили схожим на класичний Toyota Land Cruiser 70. Він отримав масивний високий капот та змінену решітку радіатора з написом 70YO.70, який імітує шрифт Toyota. Крім того, фари стали повністю світлодіодними, а ліхтарі замінені.Важливо
Також додали декор на кузов, а за доплату пропонують шноркель для форсування водних перешкод, позашляхові шини та посилену підвіску з підвищеним кліренсом. Можна замовити і оригінальне дзеркало на капот.
Із технічної точки зору Suzuki Jimny не змінився. Він оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с. та повним приводом зі знижувальною передачею.
Ціна Suzuki Jimny 70YO.70 в Японії становить 4 250 000 єн ($28 000). Клони Toyota Land Cruiser 70 вже почали виготовляти і вони в наявності у тюнерів.
