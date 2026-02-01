Suzuki Jimny перетворили на мініатюрний клон Toyota Land Cruiser (фото)

Suzuki Jimny отримав нестандартну доступну модифікацію 70YO.70. Вона нагадує зменшений Toyota Land Cruiser.

Оригінальний тюнінг Suzuki Jimny виконали в Японії — це робота ательє Jimmy Land та Garage III. Подробиці авто розкрили на сайті Carscoops.

Ззаду замінили ліхтарі Фото: carscoops.com

Suzuki Jimny зробили схожим на класичний Toyota Land Cruiser 70. Він отримав масивний високий капот та змінену решітку радіатора з написом 70YO.70, який імітує шрифт Toyota. Крім того, фари стали повністю світлодіодними, а ліхтарі замінені.

Також додали декор на кузов, а за доплату пропонують шноркель для форсування водних перешкод, позашляхові шини та посилену підвіску з підвищеним кліренсом. Можна замовити і оригінальне дзеркало на капот.

Із технічної точки зору Suzuki Jimny не змінився. Він оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с. та повним приводом зі знижувальною передачею.

За доплату можуть встановити шноркель і збільшити кліренс Фото: carscoops.com

Ціна Suzuki Jimny 70YO.70 в Японії становить 4 250 000 єн ($28 000). Клони Toyota Land Cruiser 70 вже почали виготовляти і вони в наявності у тюнерів.

До речі, нещодавно дебютував оновлений Suzuki Jimny 2026 зі зміненим дизайном та покращеним салоном.

Також Фокус розповідав, що Toyota Land Cruiser 70 отримав розкішну модифікацію.