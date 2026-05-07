Розкіш для сім'ї: представлено найбільший і найдорожчий електромобіль від Toyota (фото)

У США презентували новий електромобіль Lexus TZ. Великий сімейний кросовер просторий, багато оснащений та має запас ходу понад 480 км.

Новий Lexus TZ 2027 вийде на ринок у другій половині нинішнього року і стане флагманом в електричній лінійці концерну Toyota Motor. Про авто розповіли на офіційному сайті Lexus.

Запас ходу Lexus TZ перевищує 480 км

Новий Lexus TZ, дизайн та салон

Кросовер Lexus TZ, по суті, є розкішною версією нового електричного Toyota Highlander та побратимом Subaru Getaway. У нього такий же гранчастий дизайн, а відрізнити преміальну модель можна за інакшою передньою частиною з тоненькими С-подібними фарами. Для авто пропонують колісні диски діаметром 20-22 дюйми. Наразі це найбільший електромобіль Lexus.

В оздобленні салону використали бамбук та алюміній

Розміри Lexus TZ 2027:

довжина — 5100 мм;

ширина — 1989 мм;

висота — 1704 мм;

колісна база — 3050 мм.

В оздобленні салону використали штучну замшу, бамбук та полірований алюміній. Усередині встановили цифровий щиток приладів під козирком та 14-дюймовий тачскрін, а передні сидіння розділені високою консоллю. Новий Lexus TZ дебютував у шестимісному виконанні, а об'єм багажника з усіма кріслами на місці становить 391 л.

Електрокросовер дебютував у шестимісному виконанні

Електромобіль Lexus TZ, характеристики і комплектація

Найдорожча версія отримала панорамний дах, доступ у салон зі смартфону, електропакет, роздільний клімат-контроль, підігрів і вентиляцію сидінь перших двох рядів, навігацію, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду та паркувальний автопілот.

Характеристики Lexus TZ розсекретили частково. Відомо, що кросовер запропонують у двох повнопривідних версіях, проте їх потужність поки не розкривають (у споріднених Toyota і Subaru вона становить 338 і 420 к. с.). Електрокар зможе буксирувати 1,6-тонний причіп.

Об'єм багажника у звичайному стані складає 391 л

На вибір запропонують батареї ємністю 77 та 95,8 кВт∙год, а запас ходу в топовому виконанні перевищить 480 км. Електромобіль Lexus TZ 2027 також отримав керовані задні колеса та систему активного шумопоглинання.

