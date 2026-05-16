Конкурент Ford Maverick: в Toyota хотят создать новый компактный пикап

Культовый внедорожник Toyota RAV4 вскоре может появиться в виде пикапа.

Слухи о том, что компания изучает возможность создания компактного пикапа по примеру Ford, который покорил мир пикапом Maverick, циркулируют последние несколько лет, однако на днях генеральный директор Toyota North America Тэцуо "Тэд" Огава в интервью Automotive News заявил, что существует спрос на компактный пикап.

"Пикап на базе RAV4 — это возможность для нас, и дилеры ждут. Возможно, они говорят, что нам нужно сегодня или завтра, но на это нужно время", — отметил он.

Всего несколько месяцев назад главный операционный директор Toyota в Северной Америке Марк Темплин заявил, что потребителям следует "набраться терпения", отметив, что этот сегмент все еще довольно мал.

Ранее циркулировали слухи, что Toyota построит свой пикап на платформе TNGA-C, которая лежит в основе Corolla, но пикап RAV4 выглядит гораздо более логичным вариантом. Популярный кроссовер может буксировать до 1600 кг, что почти соответствует максимальной буксировочной способности Maverick в 1800 кг. Он также будет больше по размерам.

Сейчас самым популярным пикапом у автопроизводителя является Toyota Tacoma. Она долгое пользовалась спросом среди покупателей небольших пикапов, но сегодня это уже не совсем компактный (или дешевый) пикап.

Ford доказал, что покупатели примут пикап с несущим кузовом, основанный на общей архитектуре, поскольку в 2025 модельном году было продано 155 051 автомобиль Maverick.

