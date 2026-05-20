Toyota создала пикап с большой грузоподъемностью для сложных условий эксплуатации (фото)

Линейку Toyota Hilux пополнила новая "рабочая" версия GVM. Пикап отличается усиленной конструкцией и имеет увеличенную до 1,5 тонны грузоподъемность.

Новый Toyota Hilux GVM презентовали в Австралии. О необычном грузовом пикапе рассказали на сайте Carscoops.

Именно австралийское подразделение Toyota разработало вариант GVM (Gross Vehicle Mass — "Полная масса авто"). Основным его конкурентом будет пикап Ford Ranger Super Duty.

Авто получило новую грузовую платформу и усиленное шасси Фото: Toyota

Коммерческий пикап Toyota Hilux GVM получил новую грузовую платформу с откидными бортами, а его раму и заднюю подвеску существенно усилили. Грузоподъемность выросла на 435 кг — до 1525 кг. Также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Новый Toyota Hilux GVM предлагается в нескольких вариантах с двухдверной или четырехдверной кабиной. Все версии имеют 2,8-литровый 204-сильный турбодизель (с "мягкой" гибридной установкой или без нее), 6-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод. Клиренс увеличили на 10 мм (до 234 мм). Также есть внедорожная модификация со стальным бампером, шноркелем и большими шинами.

Пикап может перевозить 1,5 тонны груза Фото: Toyota

Стоимость грузового пакета составляет 4000 австралийских долларов, то есть $2800. Цена Toyota Hilux GVM составляет от 56 490 до 69 990 австралийских долларов ($40 200 — 49 800).

Кстати, недавно выпустили оригинальный самосвал Toyota Hilux, который может перевозить до 5 тонн грузов.

