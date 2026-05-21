В продажу поступили оригинальные пикапы Duster с расходом 5,5 л на 100 км (фото)
В линейке Duster на европейском рынке появились нестандартные модификации. Кроссовер переделали в экономичный гибридный пикап.
Необычный тюнинг Duster выполнило румынское ателье Romturingia, которое создавало пикапы и на базе предыдущих поколений кроссовера. Ранее их продавали преимущественно в Румынии, а теперь начали поставлять и на экспорт. Об этом сообщает сайт L'Argus.
За основу взяли стандартный кроссовер Dacia Duster третьего поколения. Ему срезали крышу в задней части кузова и оборудовали грузовую платформу с откидным задним бортом. Задние двери теперь не открываются и закреплены специальными пластиковыми накладками.
Длина платформы составляет 165 см, а ширина — 100 см. Грузоподъемность пикапа составляет 430 кг.
Пикап Dacia предлагается в 1,2-литровой гибридной версии мощностью 150 л. с. с полным приводом. Расход топлива составляет 5,5 л на 100 км. Цена Duster составляет 37 900 евро, то есть он на 7600 евро дороже стандартного кроссовера с этой же силовой установкой.
На 1000 евро дороже четырехдверная версия Duster, которую презентовали в прошлом году. У нее совсем небольшой грузовой кузов длиной всего 1050 мм.
Между прочим, вскоре на рынок выйдет более крупный бюджетный пикап Renault Niagara, который будет иметь и гибридную версию.
