Брутальный и экономичный: на украинский рынок выходит недорогой корейский пикап (фото)

В Украине появился пикап KGM Musso нового поколения. Этот доступный автомобиль оснащен мощным турбодизелем с низким расходом топлива.

Новые KGM Musso уже прибыли в Украину — журналисту "Фокуса" удалось заметить их на автовозе. Подробности о новинке раскрыты на сайте украинского представительства бренда, ранее известного как Ssangyong.

В Украине поступает в продажу удлиненная версия KGM Musso Grand

Пикап KGM Musso 2026 приобрел более выразительный облик и отличается брутальным дизайном с массивными бамперами и широкой решеткой радиатора. Модель дебютирует в Украине в удлиненной (5,46 м) версии Grand, а ее грузоподъемность составляет 1010 кг.

Модель сначала будет предлагаться в базовой комплектации

Цена KGM Musso Grand в Украине начинается с 1 640 000 гривен. Модель дебютировала в базовой комплектации с диодной оптикой, кондиционером и аудиосистемой.

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Новый KGM Musso Grand оснащен 2,2-литровым турбодизелем мощностью 181 л. с. и крутящим моментом 400 Нм, а также 6-ступенчатой механической коробкой передач. Средний расход топлива составляет 8,7 л на 100 км, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Грузоподъемность пикапа составляет 1010 кг

Полный привод KGM Musso Grand типа part-time дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Клиренс пикапа составляет 248 мм.

Кстати, на украинский рынок вышел и первый рамный пикап Kia с необычным внешним видом.

Также "Фокус" рассказывал о самом быстром в мире пикапе, развивающем скорость 274 км/ч.