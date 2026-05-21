Представлен самый быстрый в мире пикап с характеристиками спорткара (фото, видео)

Ram запускает новую спортивную линейку пикапов Rumble Bee. Топовая 777-сильная модель способна разогнаться до рекордных 274 км/ч.

Ram 1500 Rumble Bee — семейство заряженных пикапов, созданных для асфальта, а не бездорожья. Они являются преемниками знаменитого Dodge Ram SRT-10. Подробности линейки раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Пикапы Ram 1500 Rumble Bee отличаются укороченным (5575 мм) четырехдверным кузовом с расширенными колесными арками. У них заниженный клиренс, а опциональный пакет Track Pack добавляет более агрессивный передний бампер с увеличенным воздухозаборником, обвес, задний спойлер и 22-дюймовые диски. Улучшенная аэродинамика добавляет 87 кг прижимной силы.

Пакет Track Pack добавляет обвес и задний спойлер Фото: Stellantis

В салоне улучшили отделку, а оснащение пополнил электропривод сидений. В более дорогих версиях установлен 14,5-дюймовый портретный тачскрин и акустика Alpine с 10 динамиками, а в отделке использованы кожа и карбон.

В салоне улучшенная отделка Фото: Stellantis

Новый Ram 1500 Rumble Bee предложат с тремя V8. Базовый 5,7-литровый двигатель на 400 л. с. позволяет стартовать до 100 км/ч за 6,1 с.

6,4-литровая 470-сильная версия Rumble Bee 392 разгоняется до сотни за 5,2 с. Максимальная скорость ограничена на 274 км/ч и это рекорд среди серийных пикапов.

Ram 1500 Rumble Bee 392 Фото: Stellantis

Топовый пикап Ram Rumble Bee SRT получил 6,2-литровый компрессорный V8 на 777 сил от внедорожного собрата TRX. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а четверть мили (402 м) тяжелое авто преодолевает за 11,6 с. Максималка также составляет 274 км/ч, а еще можно буксировать 3,9-тонный прицеп.

Семейство Ram 1500 Rumble Bee насчитывает три модели Фото: Stellantis

Пакет Track Pack (он является опцией для версии 392 и стандартным для SRT) добавляет активную пневмоподвеску с изменяемым клиренсом, амортизаторы Bilstein и тормоза Brembo диаметром 410 мм спереди и 370 мм сзади.

