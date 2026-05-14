Бензин, гибрид или электро: представлен самый маленький и дешевый кроссовер Jeep (фото)

Представлен новый Jeep Avenger 2026. Компактный кроссовер доступен в бензиновом, гибридном и электрическом исполнении.

Кроссовер Jeep Avenger прошел модернизацию и выйдет на европейский рынок со второй половины нынешнего года. Об авто рассказали на сайте концерна Stellantis.

Jeep Avenger доступен в бензиновых, гибридных и электрических версиях Фото: Jeep

Новый Jeep Avenger можно отличить по измененной решетке радиатора с подсветкой, а также по более агрессивным бамперам и более выраженному пластиковому обвесу.

В салоне улучшили внутреннюю отделку и установили новый переключатель системы выбора режимов для бездорожья Selec-Terrain. Перечень опций пополнили матричные фары и камеры кругового обзора.

Jeep Avenger 85-й юбилей Фото: Jeep

Кроме того, появился особый кроссовер Jeep Avenger 85th Anniversary, посвященный 85-летнему юбилею марки. Он отличается золотистым декором, 18-дюймовыми дисками, клетчатой отделкой сидений, памятными надписями на кузове и в салоне.

В салоне улучшили отделку Фото: Jeep

Кроме того, Jeep Avenger 2026 получил обновленный 1,2-литровый турбомотор мощностью 101 л. с. В линейке сохранились гибридные модификации (110-сильная переднеприводная и 145-сильная полноприводная, а также электрический вариант мощностью 156 сил с запасом хода 400 км.

