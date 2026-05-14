Бензин, гібрид або електро: представлено найменший і найдешевший кросовер Jeep (фото)

Представлено новий Jeep Avenger 2026. Компактний кросовер доступний у бензиновому, гібридному та електричному виконанні.

Кросовер Jeep Avenger пройшов модернізацію і вийде на європейський ринок з другої половини нинішнього року. Про авто розповіли на сайті концерну Stellantis.

Jeep Avenger доступний у бензинових, гібридних та електричних версіях Фото: Jeep

Новий Jeep Avenger можна відрізнити за зміненою решіткою радіатора з підсвічуванням, а також за агресивнішими бамперами і більш вираженим пластиковим обвісом.

Важливо

На український ринок виходить новий Jeep Compass 2026 із витратою 5,6 л на 100 км (фото)

У салоні покращили внутрішнє оздоблення та встановили новий перемикач системи вибору режимів для бездоріжжя Selec-Terrain. Перелік опцій поповнили матричні фари та камери кругового огляду.

Jeep Avenger 85th Anniversary Фото: Jeep

Крім того, з'явився особливий кросовер Jeep Avenger 85th Anniversary, присвячений 85-річному ювілею марки. Він вирізняється золотистим декором, 18-дюймовими дисками, картатим оздобленням сидінь, пам'ятними написами на кузові та в салоні.

Відео дня

У салоні покращили оздоблення Фото: Jeep

Крім того, Jeep Avenger 2026 отримав оновлений 1,2-літровий турбомотор потужністю 101 к. с. У лінійці збереглися гібридні модифікації (110-сильна передньопривідна і 145-сильна повнопривідна, а також електричний варіант потужністю 156 сил із запасом ходу 400 км.

Раніше Фокус розповідав про новий недорогий електрокросовер Opel.

Також ми писали про дешевий електрокросовер Skoda за 25 000 євро.