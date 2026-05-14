Бензин, гібрид або електро: представлено найменший і найдешевший кросовер Jeep (фото)
Представлено новий Jeep Avenger 2026. Компактний кросовер доступний у бензиновому, гібридному та електричному виконанні.
Кросовер Jeep Avenger пройшов модернізацію і вийде на європейський ринок з другої половини нинішнього року. Про авто розповіли на сайті концерну Stellantis.
Новий Jeep Avenger можна відрізнити за зміненою решіткою радіатора з підсвічуванням, а також за агресивнішими бамперами і більш вираженим пластиковим обвісом.Важливо
У салоні покращили внутрішнє оздоблення та встановили новий перемикач системи вибору режимів для бездоріжжя Selec-Terrain. Перелік опцій поповнили матричні фари та камери кругового огляду.
Крім того, з'явився особливий кросовер Jeep Avenger 85th Anniversary, присвячений 85-річному ювілею марки. Він вирізняється золотистим декором, 18-дюймовими дисками, картатим оздобленням сидінь, пам'ятними написами на кузові та в салоні.
Крім того, Jeep Avenger 2026 отримав оновлений 1,2-літровий турбомотор потужністю 101 к. с. У лінійці збереглися гібридні модифікації (110-сильна передньопривідна і 145-сильна повнопривідна, а також електричний варіант потужністю 156 сил із запасом ходу 400 км.
Раніше Фокус розповідав про новий недорогий електрокросовер Opel.
Також ми писали про дешевий електрокросовер Skoda за 25 000 євро.