Найдешевший електромобіль Skoda за 25 000 євро показали до презентації (фото)
Опубліковано офіційні зображення електрокара Skoda Epiq. Компактний кросовер має запас ходу до 430 км.
Новий Skoda Epiq презентують за два тижні, а продажі електрокросовера стартують у другій половині 2026 року. Про це повідомляється на сайті чеського автовиробника.
Стартова ціна Skoda Epiq складе приблизно 25 000 євро, тобто це буде найдешевший електромобіль у лінійці бренду. Кросовер є побратимом Volkswagen ID.Polo та CUPRA Raval, адже збудований на тій же платформі МЕВ+.
Габарити Skoda Epiq 2026:
- довжина — 4171 мм;
- ширина — 1798 мм;
- висота — 1581 мм;
- колісна база — 2601 мм.
Серійний електромобіль Skoda Epiq мало зміниться порівняно з концептом і збереже тоненьку діодну оптику та масивні бампери. У салоні встановили вузький 5,3-дюймовий цифровий щиток приладів та великий тачскрін із діагоналлю 13 дюймів. Об'єм багажника становить 475-1344 л. У дорожчих версіях є матричні фари, камери кругового огляду і систему напівавтономного руху.
Характеристики Skoda Epiq раніше вже розсекретили. Електрокросовер дебютує в трьох версіях:
- Epiq 35 — 116 к. с. і 267 Н∙м, 11 с до 100 км/год, максимальні 150 км/год, батарея на 38,5 кВт∙год (LFP), запас ходу 315 км;
- Epiq 40 — 135 к. с. і 267 Н∙м, 9,8 с до 100 км/год, максимальні 150 км/год, батарея на 38,5 кВт∙год (LFP), запас ходу 315 км;
- Epiq 55 — 211 к. с. і 290 Н∙м, 7,4 с до 100 км/год, максимальні 160 км/год, батарея на 55 кВт∙год (NMC), запас ходу 430 км.
Швидка зарядка (потужністю 125 кВт) на 80% займатиме 23 хвилини.
