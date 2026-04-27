Преміальний побратим VW ID.4: презентовано новий електрокросовер Audi (фото)

Представлено новий Audi Q4 e-tron. Електрокросовер отримав сучасніший інтер'єр та покращені силові установки зі збільшеним запасом ходу.

Електромобіль Audi Q4 e-tron пройшов модернізацію та надійде в продаж у Європі з літа. Ціна Audi Q4 e-tron стартує з 47 500 євро за задньопривідний варіант та від 55 900 євро — за повнопривідний. Подробиці преміального побратима Volkswagen ID.4 розкрили на сайті німецького автовиробника.

Фото: Audi

Оновлення пройшли як стандартний кросовер Audi Q4 e-tron, так і варіант Sportback зі стрімкішим силуетом. Вони пізнаються за зміненими бамперами, передньою частиною та спойлером. Крім того, електрокари отримали нові ліхтарі з OLED-оптикою, а за доплату доступні матричні фари.

Салон Audi Q4 e-tron зазнав суттєвіших змін. Електрокросоверу збільшили центральний тачскрін до 12,8 дюймів та додали опційний екран для переднього пасажира. Встановлено й нову центральну консоль із двома бездротовими зарядками для смартфонів. Стандартними для всіх Audi Q4 e-tron 2026 стали спортивні сидіння та електропривід дверей багажника.

Запас ходу Audi Q4 e-tron зріс і сягнув 592 км Фото: Audi

Силові установки Audi Q4 e-tron стали ефективнішими, що дозволило збільшити запас ходу. Базовий 204-сильний варіант із батареєю на 59 кВт∙год тепер здатен проїхати 440-450 км без підзарядки.

Потужніша версія на 286 сил із батареєю ємністю 77 кВт∙год має запас ходу до 592 км. Ця ж батарея встановлена і на повнопривідних Audi Q4 e-tron потужністю 299 та 340 к. с.: запас ходу становить 557-572 та 540-553 км, відповідно.

Фото: Audi

До того ж, електромобіль Audi Q4 e-tron 2026 заряджається швидше (потужністю 185 кВт) — за 27 хвилин на 80%. З'явився і режим повербанку, який дозволяє живити від авто електроприлади.

