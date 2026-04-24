Hyundai випустила оригінальний електричний седан у стилі Lamborghini Countach (фото)

Сімейство Hyundai Ioniq поповнить нова модель V. Великий електричний седан вирізняється нетиповим клиноподібним дизайном.

Новий Hyundai Ioniq V стане першим електромобілем із сімейства, який випускатимуть у Китаї і саме тому його презентували на автошоу в Пекіні. Подробиці електрокара розкрили на сайті Hyundai.

Фото: Hyundai

Електричний седан D-класу є серійною версією концепту Hyundai Ioniq Venus. Його рубаний дизайн витриманий у стилістиці клиноподібних авто 70-х на кшталт Lamborghini Countach чи Lancia Stratos. Електрокар має дуже великий кут нахилу лобового скла та тоненьку світлодіодну оптику.

Фото: CarNewsChina

Розміри Hyundai Ioniq V:

довжина — 4900 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1470 мм;

колісна база — 2900 мм.

Салон Hyundai Ioniq V також доволі незвичний. Цифровий щиток приладів вузький і розташований дуже високо. Також встановили величезнй 27-дюймовий тачскрін і проєкцію на лобове скло, а от кнопок усередині майже немає. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю.

Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Ioniq V наразі тримають у секреті. Відомо лише, що електрокар отримає батарею від CATL, а його запас ходу складе щонайменше 600 км.

