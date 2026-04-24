Hyundai випустила оригінальний електричний седан у стилі Lamborghini Countach (фото)
Сімейство Hyundai Ioniq поповнить нова модель V. Великий електричний седан вирізняється нетиповим клиноподібним дизайном.
Новий Hyundai Ioniq V стане першим електромобілем із сімейства, який випускатимуть у Китаї і саме тому його презентували на автошоу в Пекіні. Подробиці електрокара розкрили на сайті Hyundai.
Електричний седан D-класу є серійною версією концепту Hyundai Ioniq Venus. Його рубаний дизайн витриманий у стилістиці клиноподібних авто 70-х на кшталт Lamborghini Countach чи Lancia Stratos. Електрокар має дуже великий кут нахилу лобового скла та тоненьку світлодіодну оптику.
Розміри Hyundai Ioniq V:
- довжина — 4900 мм;
- ширина — 1890 мм;
- висота — 1470 мм;
- колісна база — 2900 мм.
Салон Hyundai Ioniq V також доволі незвичний. Цифровий щиток приладів вузький і розташований дуже високо. Також встановили величезнй 27-дюймовий тачскрін і проєкцію на лобове скло, а от кнопок усередині майже немає. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю.
Характеристики Hyundai Ioniq V наразі тримають у секреті. Відомо лише, що електрокар отримає батарею від CATL, а його запас ходу складе щонайменше 600 км.
