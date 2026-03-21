Ціна $6200 і заводське ГБО: представлено найдешевший кросовер Hyundai (фото)

Презентовано новий Hyundai Exter 2026. Компактний бюджетний кросовер має великий багажник та економічний двигун.

Новий Hyundai Exter дебютував у Індії, адже саме там виробляють модель. Він коштує від 579 900 до 941 900 рупій ($6200 – 10 000). Подробиці новинки розкрили на сайті південнокорейського автовиробника.

3,8-метрове авто вирізняється рубаним дизайном

3,8-метровий кросовер Hyundai Exter зберігає брутальний рубаний дизайн і оптику з Н-подібним візерунком. Модель 2026 року можна відрізнити за ширшою решіткою радіатора, зміненими бамперами та масивнішим обвісом. До того ж, запропонували нові колісні диски та спойлер на даху.

У салоні замінили кермо

Зміни у салоні Hyundai Exter менші. Кросовер отримав нове кермо та передній підлокітник. Крім того, покращили оздоблення і запропонували нові його варіанти. Компактне авто має чималий 391-літровий багажник.

Базова комплектація Hyundai Exter 2026 включає цифровий щиток приладів, кондиціонер, парктронік та 6 подушок безпеки. Топова версія має безключовий доступ, люк, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, 8-дюймовий тачскрін та відеореєстратор.

Новий Hyundai Exter зберіг 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 83 к. с. у бензиновій версії та 69 к. с. — із заводським ГБО. Для моделі доступні 5-ступінчасті механічна та роботизована КПП. Середня витрата бензину складає 5,1-5,2 л на 100 км.

Між іншим, нещодавно презентували новий Hyundai Accent, який коштує від $12 000.

