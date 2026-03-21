Цена $6200 и заводское ГБО: представлен самый дешевый кроссовер Hyundai (фото)

Презентован новый Hyundai Exter 2026. Компактный бюджетный кроссовер имеет большой багажник и экономичный двигатель.

Новый Hyundai Exter дебютировал в Индии, ведь именно там производят модель. Он стоит от 579 900 до 941 900 рупий ($6200 — 10 000). Подробности новинки раскрыли на сайте южнокорейского автопроизводителя.

3,8-метровое авто отличается рубленым дизайном Фото: Hyundai

3,8-метровый кроссовер Hyundai Exter сохраняет брутальный рубленый дизайн и оптику с Н-образным узором. Модель 2026 года можно отличить по более широкой решетке радиатора, измененным бамперам и более массивному обвесу. К тому же, предложили новые колесные диски и спойлер на крыше.

В салоне заменили руль Фото: Hyundai

Изменения в салоне Hyundai Exter меньше. Кроссовер получил новый руль и передний подлокотник. Кроме того, улучшили отделку и предложили новые его варианты. Компактное авто имеет немалый 391-литровый багажник.

Базовая комплектация Hyundai Exter 2026 включает цифровой щиток приборов, кондиционер, парктроник и 6 подушек безопасности. Топовая версия имеет бесключевой доступ, люк, климат-контроль, круиз-контроль, камеру, 8-дюймовый тачскрин и видеорегистратор.

Внутреннее убранство улучшили

Новый Hyundai Exter сохранил 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л. с. в бензиновой версии и 69 л. с. — с заводским ГБО. Для модели доступны 5-ступенчатые механическая и роботизированная КПП. Средний расход бензина составляет 5,1-5,2 л на 100 км.

Между прочим, недавно презентовали новый Hyundai Accent, который стоит от $12 000.

