Hyundai выпустила оригинальный электрический седан в стиле Lamborghini Countach (фото)
Семейство Hyundai Ioniq пополнит новая модель V. Большой электрический седан отличается нетипичным клиновидным дизайном.
Новый Hyundai Ioniq V станет первым электромобилем из семейства, который будет выпускаться в Китае и именно поэтому его презентовали на автошоу в Пекине. Подробности электрокара раскрыли на сайте Hyundai.
Электрический седан D-класса является серийной версией концепта Hyundai Ioniq Venus. Его рубленый дизайн выдержан в стилистике клиновидных авто 70-х вроде Lamborghini Countach или Lancia Stratos. Электрокар имеет очень большой угол наклона лобового стекла и тоненькую светодиодную оптику.
Размеры Hyundai Ioniq V:
- длина — 4900 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1470 мм;
- колесная база — 2900 мм.
Салон Hyundai Ioniq V также довольно необычный. Цифровой щиток приборов узкий и расположен очень высоко. Также установили огромный 27-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло, а вот кнопок внутри почти нет. Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью.
Характеристики Hyundai Ioniq V пока держатся в секрете. Известно лишь, что электрокар получит батарею от CATL, а его запас хода составит не менее 600 км.
