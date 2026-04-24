Hyundai выпустила оригинальный электрический седан в стиле Lamborghini Countach (фото)

Семейство Hyundai Ioniq пополнит новая модель V. Большой электрический седан отличается нетипичным клиновидным дизайном.

Новый Hyundai Ioniq V станет первым электромобилем из семейства, который будет выпускаться в Китае и именно поэтому его презентовали на автошоу в Пекине. Подробности электрокара раскрыли на сайте Hyundai.

Фото: Hyundai

Электрический седан D-класса является серийной версией концепта Hyundai Ioniq Venus. Его рубленый дизайн выдержан в стилистике клиновидных авто 70-х вроде Lamborghini Countach или Lancia Stratos. Электрокар имеет очень большой угол наклона лобового стекла и тоненькую светодиодную оптику.

Фото: CarNewsChina

Размеры Hyundai Ioniq V:

длина — 4900 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1470 мм;

колесная база — 2900 мм.

Салон Hyundai Ioniq V также довольно необычный. Цифровой щиток приборов узкий и расположен очень высоко. Также установили огромный 27-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло, а вот кнопок внутри почти нет. Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью.

В салоне установили огромный тачскрин Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Ioniq V пока держатся в секрете. Известно лишь, что электрокар получит батарею от CATL, а его запас хода составит не менее 600 км.

