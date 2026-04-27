Премиальный собрат VW ID.4: презентован новый электрокроссовер Audi (фото)

Представлен новый Audi Q4 e-tron. Электрокроссовер получил более современный интерьер и улучшенные силовые установки с увеличенным запасом хода.

Электромобиль Audi Q4 e-tron прошел модернизацию и поступит в продажу в Европе с лета. Цена Audi Q4 e-tron стартует с 47 500 евро за заднеприводный вариант и от 55 900 евро — за полноприводный. Подробности премиального собрата Volkswagen ID.4 раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Фото: Audi

Обновления прошли как стандартный кроссовер Audi Q4 e-tron, так и вариант Sportback с более стремительным силуэтом. Они узнаются по измененным бамперам, передней части и спойлеру. Кроме того, электрокары получили новые фонари с OLED-оптикой, а за доплату доступны матричные фары.

Салон Audi Q4 e-tron претерпел более существенные изменения. Электрокроссоверу увеличили центральный тачскрин до 12,8 дюймов и добавили опциональный экран для переднего пассажира. Установлена и новая центральная консоль с двумя беспроводными зарядками для смартфонов. Стандартными для всех Audi Q4 e-tron 2026 стали спортивные сиденья и электропривод двери багажника.

Запас хода Audi Q4 e-tron вырос и достиг 592 км Фото: Audi

Силовые установки Audi Q4 e-tron стали более эффективными, что позволило увеличить запас хода. Базовый 204-сильный вариант с батареей на 59 кВт∙ч теперь способен проехать 440-450 км без подзарядки.

Более мощная версия на 286 сил с батареей емкостью 77 кВт∙ч имеет запас хода до 592 км. Эта же батарея установлена и на полноприводных Audi Q4 e-tron мощностью 299 и 340 л. с.: запас хода составляет 557-572 и 540-553 км, соответственно.

Фото: Audi

К тому же, электромобиль Audi Q4 e-tron 2026 заряжается быстрее (мощностью 185 кВт) — за 27 минут на 80%. Появился и режим повербанка, который позволяет питать от авто электроприборы.

