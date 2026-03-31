Запас ходу — 600 км: розкрито подробиці найбільшого електрокросовера Skoda (фото, відео)

Електромобіль Skoda Peaq готують до презентації. Флагманський кросовер марки матиме просторий салон, а його запас ходу сягне 600 км.

Новий Skoda Peaq планують офіційно презентувати в червні й поки він проходить фінальні тести. Поки ж на сайті виробника розкрили основні характеристики електрокросовера.

Дизайн та комплектація Skoda Peaq 2026

Електромобіль Skoda Peaq буде старшим братом моделі Enyaq, адже використовуватиме ту ж платформу МЕВ. Дизайн поки тримають у секреті, але відомо, що він буде витриманий у дусі концепту Skoda Vision 7S — із високим капотом і тонкою Г-подібною оптикою. За розмірами авто буде більшим за Skoda Kodiaq.

Важливо

Габарити Skoda Peaq 2026:

довжина — 4874 мм;

висота — 1664 мм;

колісна база — 2965 мм.

Skoda Peaq матиме просторий семимісний салон Фото: Skoda

Великі розміри дозволяють зробити електрокросовер Skoda Peaq семимісним. Із трьома рядами крісел буде 299-літровий багажник, а з двома — 1010 л. Також буде 37-літровий передній багажник.

Відео дня

Електрокар отримає цифровий щиток приладів, проєкцію на лобове скло та 13,6-дюймовий портретний тачскрін. Peaq стане першою моделлю Skoda із новою мультимедійною системою на базі Android.

Крім того, заявлено, що новий Skoda Peaq отримає оздоблення екошкірою, матричні фари, панорамний дах зі змінним тонуванням, масаж сидінь та розкладний столик. USB-порти встановлять на всіх трьох рядах крісел.

Запас ходу Skoda Peaq сягне 600 км Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Peaq, характеристики

Кросовер Skoda Peaq запропонують трьох модифікаціях:

Peaq 60 — задній привід, один мотор, 204 к. с, 8,6 до 100 км/год, максималка 160 км/год, батарея на 63 кВт∙год, запас ходу 460 км;

Peaq 90 — задній привід, один мотор, 286 к. с, 7,1 до 100 км/год, максималка 180 км/год, батарея на 91 кВт∙год, запас ходу 600 км;

Peaq 90x — повний привід, два мотори, 299 к. с, 6,7 до 100 км/год, максималка 180 км/год, батарея на 91 кВт∙год, запас ходу 600 км.

Швидка зарядка батареї на 80% займатиме 27-28 хвилин. Також буде функція повербанка — авто зможе живити електроприлади. Стартова ціна Skoda Peaq складе приблизно 48 000 євро.

