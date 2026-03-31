Запас хода — 600 км: раскрыты подробности самого большого электрокроссовера Skoda (фото, видео)

Электромобиль Skoda Peaq готовят к презентации. Флагманский кроссовер марки будет иметь просторный салон, а его запас хода достигнет 600 км.

Новый Skoda Peaq планируют официально презентовать в июне и пока он проходит финальные тесты. Пока же на сайте производителя раскрыли основные характеристики электрокроссовера.

Дизайн и комплектация Skoda Peaq 2026

Электромобиль Skoda Peaq будет старшим братом модели Enyaq, ведь будет использовать ту же платформу МЕВ. Дизайн пока держится в секрете, но известно, что он будет выдержан в духе концепта Skoda Vision 7S — с высоким капотом и тонкой Г-образной оптикой. По размерам авто будет крупнее Skoda Kodiaq.

Габариты Skoda Peaq 2026:

длина — 4874 мм;

высота — 1664 мм;

колесная база — 2965 мм.

Skoda Peaq будет иметь просторный семиместный салон

Большие размеры позволяют сделать электрокроссовер Skoda Peaq семиместным. С тремя рядами кресел будет 299-литровый багажник, а с двумя — 1010 л. Также будет 37-литровый передний багажник.

Электрокар получит цифровой щиток приборов, проекцию на лобовое стекло и 13,6-дюймовый портретный тачскрин. Peaq станет первой моделью Skoda с новой мультимедийной системой на базе Android.

Кроме того, заявлено, что новый Skoda Peaq получит отделку экокожей, матричные фары, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, массаж сидений и раскладной столик. USB-порты установят на всех трех рядах кресел.

Запас хода Skoda Peaq достигнет 600 км

Электромобиль Skoda Peaq, характеристики

Кроссовер Skoda Peaq предложат в трех модификациях:

Peaq 60 — задний привод, один мотор, 204 л. с, 8,6 до 100 км/ч, максималка 160 км/ч, батарея на 63 кВт∙ч, запас хода 460 км;

Peaq 90 — задний привод, один мотор, 286 л.с, 7,1 до 100 км/ч, максималка 180 км/ч, батарея на 91 кВт∙ч, запас хода 600 км;

Peaq 90x — полный привод, два мотора, 299 л. с, 6,7 до 100 км/ч, максималка 180 км/ч, батарея на 91 кВт∙ч, запас хода 600 км.

Быстрая зарядка батареи на 80% будет занимать 27-28 минут. Также будет функция повербанка — авто сможет питать электроприборы. Стартовая цена Skoda Peaq составит примерно 48 000 евро.

