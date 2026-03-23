Найшвидший кросовер Skoda потрапив на фото за рік до прем'єри

В інтернет потрапили фото нового Skoda Kodiaq RS. Заряджений кросовер отримає турбомотор потужністю щонайменше 300 сил.

Оновлений кросовер Skoda Kodiaq RS презентують у 2027 році, а поки він проходить випробування. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Фото: Motor.es

На фото новий Skoda Kodiaq RS не змінився зовні, проте не виключено, що його замаскували під нинішній кросовер. У будь-якому випадку заряджена версія відрізнятиметься від стандартного Kodiaq агресивнішими бамперами та 20-дюймовими дисками, а в салоні встановлять спортивні сидіння.

Кросовер Skoda Kodiaq RS збереже 2,0-літровий турбомотор, проте його потужність збільшать із 265 мінімум до 300 сил. Цілком можливо, що нинішня 265-сильна версія також залишиться у лінійці.

Розгін до 100 км/год займе приблизно 6 с, а максимальна швидкість перевищить 230 км/год, тобто це буде найшвидший бензиновий кросовер Skoda.

Фото: Motor.es

Крім того, повідомляється, що з’явиться "м’яка" гібридна установка, що дозволить знизити витрату пального та шкідливі викиди. Новий Skoda Kodiaq RS збереже спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма.

