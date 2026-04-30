Nissan відродить знамениту недорогу модель 90-х у новому форматі (фото)

Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем.

Новий Nissan Primera четвертої генерації вийде на ринок уже в нинішньому році — торгову марку вже зареєстрували. Про це повідомляє сайт Top Gear.

Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю — під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від $16 500. Першою країною, де почнуть продавати авто, стануть Філіппіни.

Новий Nissan N7 — представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. 4,9-метровий седан В-класу вирізняється обтічним дизайном із тоненькою оптикою.

У салоні Nissan N7 2026 встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 л. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривід та масаж сидінь.

Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 к. с. із батареєю ємністю 60 кВт∙год, а його запас ходу перевищить 500 км. В N7 також є варіант із більшою батареєю на 73 кВт∙год, здатний проїхати 635 км без підзарядки.

Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії й усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал.

До речі, Nissan відроджує ще одну недорогу модель — рамний позашляховик Terrano.

