Nissan возродит знаменитую недорогую модель 90-х в новом формате (фото)

Недорогой седан Nissan Primera вернется на рынок. Возрожденная семейная модель станет электромобилем.

Новый Nissan Primera четвертой генерации выйдет на рынок уже в нынешнем году — торговую марку уже зарегистрировали. Об этом сообщает сайт Top Gear.

Фото: Nissan

Седан Nissan Primera 2026 не будет абсолютно новой моделью — под этим названием будут экспортировать электромобиль Nissan N7, который производится в Китае и продается по цене от $16 500. Первой страной, где начнут продавать авто, станут Филиппины.

Новый Nissan N7 — представитель недорогой линейки электрифицированных моделей, созданных совместно с Dongfeng. 4,9-метровый седан В-класса отличается обтекаемым дизайном с тоненькой оптикой.

Фото: autohome.com.cn

В салоне Nissan N7 2026 установлено два дисплея, а объем багажника составляет 504 л. Среди стандартного и дополнительного оборудования есть панорамная крыша, парковочный автопилот, система полуавтономного движения, электропривод и массаж сидений.

Электромобиль Nissan Primera выйдет на рынок в версии мощностью 218 л. с. с батареей емкостью 60 кВт∙ч, а его запас хода превысит 500 км. У N7 также есть вариант с более крупной батареей на 73 кВт∙ч, способный проехать 635 км без подзарядки.

Фото: Nissan

Напомним, что недорогой Nissan Primera выпускали с 1990 по 2007 год в Японии и Великобритании и всего создали три поколения модели. Существовали варианты с бензиновыми и дизельными двигателями в кузовах седан, хэтчбек и универсал.

Кстати, Nissan возрождает еще одну недорогую модель — рамный внедорожник Terrano.

