Самый дешевый электромобиль Skoda за 25 000 евро показали до презентации (фото)

Опубликованы официальные изображения электрокара Skoda Epiq. Компактный кроссовер имеет запас хода до 430 км.

Новый Skoda Epiq презентуют через две недели, а продажи электрокроссовера стартуют во второй половине 2026 года. Об этом сообщается на сайте чешского автопроизводителя.

Стартовая цена Skoda Epiq составит примерно 25 000 евро, то есть это будет самый дешевый электромобиль в линейке бренда. Кроссовер является собратом Volkswagen ID.Polo и CUPRA Raval, ведь построен на той же платформе МЕВ+.

Запас хода электрокроссовера достигает 430 км Фото: Skoda

Габариты Skoda Epiq 2026:

длина — 4171 мм;

ширина — 1798 мм;

высота — 1581 мм;

колесная база — 2601 мм.

Серийный электромобиль Skoda Epiq мало изменится по сравнению с концептом и сохранит тоненькую диодную оптику и массивные бамперы. В салоне установили узкий 5,3-дюймовый цифровой щиток приборов и большой тачскрин с диагональю 13 дюймов. Объем багажника составляет 475-1344 л. В более дорогих версиях есть матричные фары, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения.

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин Фото: Skoda

Характеристики Skoda Epiq ранее уже рассекретили. Электрокроссовер дебютирует в трех версиях:

Epiq 35 — 116 л.с. и 267 Н∙м, 11 с до 100 км/ч, максимальные 150 км/ч, батарея на 38,5 кВт∙ч (LFP), запас хода 315 км;

Epiq 40 — 135 л.с. и 267 Н∙м, 9,8 с до 100 км/ч, максимальные 150 км/ч, батарея на 38,5 кВт∙ч (LFP), запас хода 315 км;

Epiq 55 — 211 л. с. и 290 Н∙м, 7,4 с до 100 км/ч, максимальные 160 км/ч, батарея на 55 кВт∙ч (NMC), запас хода 430 км.

Быстрая зарядка (мощностью 125 кВт) на 80% будет занимать 23 минуты.

