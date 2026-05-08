Opel випустить недорогий компактний електрокросовер: перші подробиці (фото)

У модельному ряду Opel з'явиться ще один електромобіль. Компактний кросовер С-класу обіцяють зробити доступним.

Недорогий електричний кросовер Opel надійде в продаж із 2028 року. Перші подробиці нової моделі розкрили на сайті концерну Stellantis.

Кросовер займе нішу між електричними версіями Opel Frontera і Grandland — це буде доступна передньопривідна модель C-класу. Наразі на рендері показали силует авто з гранчастим дизайном та передньою частиною у фірмовій стилістиці Opel Vizor.

Leapmotor B10 Фото: Stellantis

Аби знизити собівартість, електромобіль Opel розроблять спільно з Leapmotor. Як відомо, Stellantis є співвласником цього китайського бренду та займається просуванням його моделей на європейський ринок.

Виробництво електрокара стартує на підприємстві в іспанській Сарагосі, де зараз виготовляють Opel Corsa. Саме там збиратимуть і електрокросовер Leapmotor B10 для європейського ринку.

За інформацією сайту Motor.es, саме новий Leapmotor B10 може стати основою для майбутнього Opel. Цей 4,5-метровий електрокросовер у європейській специфікації оснащений 218-сильним мотором і доступний із батареями ємністю 56,2 та 67,1 кВт∙год. Запас ходу становить від 361 до 434 км.

До речі, нещодавно Opel Corsa отримав заряджену версію, яка стартує до 100 км/год за 5,5 с.

