Stellantis виводить на ринок недорогого конкурента VW ID.3 із багатим оснащенням (фото)

Новий Leapmotor B05 почали продавати в Європі. Недорогий електричний хетчбек непогано оснащений та має запас ходу до 482 км.

Електромобіль Leapmotor B05 вже вийшов на ринок у Нідерландах, а невдовзі з'явиться в Іспанії. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Електрокари Leapmotor просуває в Європі концерн Stellantis, який є співвласником китайського бренду. До речі, їх появу раніше анонсували і для України.

Запас ходу Leapmotor B05 сягає 482 км Фото: Stellantis

Новий Leapmotor B05 — недорогий електричний хетчбек С-класу з обтічним дизайном. Компактне 4,4-метрове авто з обтічним дизайном кине виклик Volkswagen ID.3 та Kia EV4.

У салоні Leapmotor B05 встановлено вузьку цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий тачскрін. Задні крісла мають регульовану спинку, а об'єм багажника становить 345-1400 л.

Відео дня

Базова версія непогано оснащена Фото: Stellantis

Ціна Leapmotor B05 стартує з 25 995 євро. Базова комплектація Life включає 19-дюймові диски, безключовий доступ, клімат-контроль, навігацію, камери кругового огляду, парктронік, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Важливо

Дорожчий варіант Design (30 495 євро) додає панорамний дах, потужнішу акустику з 12 динаміками, підігрів керма та сидінь.

Об'єм багажника складає 345-1400 л Фото: Stellantis

Електромобіль Leapmotor B05 оснащений 218-сильним мотором і здатний розігнатися до 100 км/год за 7,5 с та розвинути 170 км/год. Хетчбеку пропонують батареї на 56,2 та 61,7 кВт∙год: запас ходу складає, відповідно, 401 і 482 км.

