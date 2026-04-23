Stellantis выводит на рынок недорогого конкурента VW ID.3 с богатым оснащением (фото)

Новый Leapmotor B05 начали продавать в Европе. Недорогой электрический хэтчбек неплохо оснащен и имеет запас хода до 482 км.

Электромобиль Leapmotor B05 уже вышел на рынок в Нидерландах, а вскоре появится в Испании. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Электрокары Leapmotor продвигает в Европе концерн Stellantis, который является совладельцем китайского бренда. Кстати, их появление ранее анонсировали и для Украины.

Запас хода Leapmotor B05 достигает 482 км Фото: Stellantis

Новый Leapmotor B05 — недорогой электрический хэтчбек С-класса с обтекаемым дизайном. Компактное 4,4-метровое авто с обтекаемым дизайном бросит вызов Volkswagen ID.3 и Kia EV4.

В салоне Leapmotor B05 установлена узкая цифровая панель приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. Задние кресла имеют регулируемую спинку, а объем багажника составляет 345-1400 л.

Базовая версия неплохо оснащена Фото: Stellantis

Цена Leapmotor B05 стартует с 25 995 евро. Базовая комплектация Life включает 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, навигацию, камеры кругового обзора, парктроник, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Более дорогой вариант Design (30 495 евро) добавляет панорамную крышу, более мощную акустику с 12 динамиками, подогрев руля и сидений.

Объем багажника составляет 345-1400 л Фото: Stellantis

Электромобиль Leapmotor B05 оснащен 218-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить 170 км/ч. Хэтчбеку предлагают батареи на 56,2 и 61,7 кВт∙ч: запас хода составляет, соответственно, 401 и 482 км.

