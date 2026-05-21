Представлено найшвидший у світі пікап із характеристиками спорткара (фото, відео)

Ram запускає нову спортивну лінійку пікапів Rumble Bee. Топова 777-сильна модель здатна розігнатися до рекордних 274 км/год.

Ram 1500 Rumble Bee — сімейство заряджених пікапів, створених для асфальту, а не бездоріжжя. Вони є наступниками знаменитого Dodge Ram SRT-10. Подробиці лінійки розкрили на сайті концерну Stellantis.

Пікапи Ram 1500 Rumble Bee вирізняються вкороченим (5575 мм) чотиридверним кузовом із розширеними колісними арками. У них занижений кліренс, а опційний пакет Track Pack додає агресивніший передній бампер зі збільшеним повітрозабірником, обвіс, задній спойлер і 22-дюймові диски. Покращена аеродинаміка додає 87 кг притискної сили.

Пакет Track Pack додає обвіс і задній спойлер Фото: Stellantis

У салоні покращили оздоблення, а оснащення поповнив електропривід сидінь. У дорожчих версіях встановлено 14,5-дюймовий портретний тачскрін та акустику Alpine з 10 динаміками, а в оздобленні використано шкіру і карбон.

У салоні покращене оздоблення Фото: Stellantis

Новий Ram 1500 Rumble Bee запропонують із трьома V8. Базовий 5,7-літровий двигун на 400 к. с. дозволяє стартувати до 100 км/год за 6,1 с.

6,4-літрова 470-сильна версія Rumble Bee 392 розганяється до сотні за 5,2 с. Максимальна швидкість обмежена на 274 км/год і це рекорд серед серійних пікапів.

Ram 1500 Rumble Bee 392 Фото: Stellantis

Топовий пікап Ram Rumble Bee SRT отримав 6,2-літровий компресорний V8 на 777 сил від позашляхового побратима TRX. Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а чверть милі (402 м) важке авто долає за 11,6 с. Максималка також становить 274 км/год, а ще можна буксирувати 3,9-тонний причіп.

Сімейство Ram 1500 Rumble Bee нараховує три моделі Фото: Stellantis

Пакет Track Pack (він є опцією для версії 392 і стандартним для SRT) додає активну пнвемопідвіску зі змінним кліренсом, амортизатори Bilstein та гальма Brembo діаметром 410 мм спереду та 370 мм ззаду.

