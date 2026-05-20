400-сильний гігант: найпопулярніший пікап у світі вийде на європейський ринок (фото)

Пікап Ford F-150 продаватиметься в Європі. Модель дебютує у непогано оснащеній версії з потужним V8 під капотом.

Ford F-150 — модель для північноамериканського ринку, проте невдовзі її продажі стартують у Німеччині та Швеції. Про це повідомляється на сайті компанії-імпортера.

Пікап оснащений 406-сильним V8 Фото: Ford

Спочатку на ринок вийде чотиридверний шестиметровий варіант XLT із 5,0-літровим V8 потужністю 406 к. с. і 10-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 177 км/год.

Ціна Ford F-150 в Європі стартує з 76 500 євро, тобто він фактично удвічі дорожчий, аніж за океаном. Спочатку пікап пропонуватимуть в одному варіанті оснащення з діодними фарами, двома екранами на передній панелі, камерами кругового огляду, електроприводом та підігрівом сидінь, системи контролю "сліпих" зон та утримання в смузі руху.

Комплектація Ford F-150 буде доволі непоганою Фото: Ford

Нагадаємо, що саме Ford F-150 — найпопулярніший пікап у світі. Модель є багаторічним лідером на авторинку США. Усього випущено вже понад 40 мільйонів цих пікапів. Новий Ford F-150 випускають у шести- та восьмициліндрових модифікаціях потужністю до 700 сил.

