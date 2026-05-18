Чудова п'ятірка: Ford створить лінійку авто для європейського ринку

З 2027 до 2029 року американський автоконцерт Ford має намір повернутися на європейський ринок із п'ятьма абсолютно новими моделями.

Зокрема, передбачається повернення в сегмент суперміні з новою Ford Fiesta, а також позашляховиків з електричними і гібридними силовими установками в масовому сегменті, повідомляє AutoExpress.

Усі п'ять моделей були представлені на зображеннях, що демонструють силуети передньої частини та нові світлові рішення, що вказує на кардинальну зміну в сучасному дизайні Ford.

Першою моделлю стане нова електрична Fiesta в сегменті B, а потім Ford планує три роки активної роботи.

Передбачається, що новий Ford Fiesta буде створений у співпраці з Renault з використанням архітектури RG EV Small французької компанії, яка лежить в основі Renault 5 і Alpine A290. Ford стверджує, що при розробці цієї моделі буде враховуватися її спадщина в автоспорті, що забезпечить спортивне, "ралійне" відчуття від водіння. Те саме стосується і інших нових автомобілів у рамках проекту.

Модель обладнають динамічною багатоважільною задньою підвіскою Alpine, що зробить її першою Fiesta з такою задньою віссю.

До повністю електричної Fiesta в сегменті B приєднається новий електричний позашляховик зі схожими з нинішнім Ford Puma базовими габаритами довжиною 4,2 м, що також відповідає розмірам Renault 4, на базі якого буде створено позашляховик.

Новий автомобіль фактично замінить нинішній Puma Gen-E, який отримав модернізовану електричну силову установку, додану до існуючого шасі Puma з двигуном внутрішнього згоряння.

Крім цього, Ford має намір випустити ще два позашляховики на гібридних силових установках.

Перший буде ще однією невеликою моделлю позашляховика, яка має бути трохи ширшою і вищою, ніж електромобіль бренду, а другий стане на один розмір більшим і має замінити Ford Kuga.

Також підтверджено появу європейського Ford Bronco. Представлений разом з іншими моделями, новий флагман явно вирізняється виразною мовою дизайну: незграбний силует, круглі денні ходові вогні та брутальний стиль.

Гібридна силова установка також забезпечить більш європейський стиль і допоможе відповідати більш суворим стандартам викидів.

Розробники сподіваються, що він складе конкуренцію таким позашляховикам, як Toyota RAV4, Honda CR-V, а також гібридним позашляховикам C-сегмента від конгломерату Stellantis, включно з Vauxhall Grandland, Peugeot 3008 і Citroen C5 Aircross.

Про технічні деталі нових моделей інформації дуже мало. У Ford заявили, що вже укладено стратегічні партнерства для збільшення масштабів цих проєктів і прискорення термінів розробки.

"Це не просто угоди, це стратегічні важелі. Ми співпрацюємо з найкращими, щоб рухатися швидко і масштабно, і ми одержимі продуктом, щоб створювати автомобілі Ford, що викликають захоплення і неповторні", — заявив Джим Баумбік, президент Ford в Європі.

Цей амбітний план компанії спрямований на те, щоб за допомогою новинок зупинити падіння продажів Ford: кількість нових автомобілів скоротилася з трохи більше ніж мільйона у 2019 році до 426 459 минулого року.

