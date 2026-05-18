Великолепная пятерка: Ford создаст линейку авто для европейского рынка

С 2027 по 2029 годы года американский автоконцерт Ford намерен вернуться на европейский рынок с пятью совершенно новыми моделями.

В частности, преполагается возвращение в сегмент супермини с новой Ford Fiesta, а также внедорожников с электрическими и гибридными силовыми установками в массовом сегменте, сообщает AutoExpress.

Все пять моделей были представлены на изображениях, демонстрирующих силуэты передней части и новые световые решения, что указывает на кардинальное изменение в современном дизайне Ford.

Первой моделью станет новая электрическая Fiesta в сегменте B, а затем Ford планирует три года активной работы.

Предполагается, что новый Ford Fiesta будет создан в сотрудничестве с Renault с использованием архитектуры RG EV Small французской компании, которая лежит в основе Renault 5 и Alpine A290. Ford утверждает, что при разработке этой модели будет учитываться ее наследие в автоспорте, что обеспечит спортивное, "раллийное" ощущение от вождения. То же самое относится и к другим новым автомобилям в рамках проекта.

Відео дня

Модель оборудуют динамической многорычажной задней подвеской Alpine, что сделает ее первой Fiesta с такой задней осью.

К полностью электрической Fiesta в сегменте B присоединится новый электрический внедорожник со схожими с нынешним Ford Puma базовыми габаритами длиной 4,2 м, что также соответствует размерам Renault 4, на базе которого будет создан внедорожник.

Новый автомобиль фактически заменит нынешний Puma Gen-E, который получил модернизированную электрическую силовую установку, добавленную к существующему шасси Puma с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме этого, Ford намерен выпустить еще два внедорожника на гибридных силовых установках.

Первый будет еще одной небольшой моделью внедорожника, которая должна быть немного шире и выше, чем электромобиль бренда, а второй станет на один размер больше и должен заменить Ford Kuga.

Также подтверждено появление европейского Ford Bronco. Представленный вместе с другими моделями, новый флагман явно отличается выразительным языком дизайна: угловатый силуэт, круглые дневные ходовые огни и брутальный стиль.

Гибридная силовая установка также обеспечит более европейский стиль и поможет соответствовать более строгим стандартам выбросов.

Разработчики надеются, что он составит конкуренцию таким внедорожникам как Toyota RAV4, Honda CR-V, а также гибридными внедорожниками C-сегмента от конгломерата Stellantis, включая Vauxhall Grandland, Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross.

О технических деталях новых моделей информации очень мало. В Ford заявили, что уже заключены стратегические партнерства для увеличения масштабов этих проектов и ускорения сроков разработки.

"Это не просто сделки, это стратегические рычаги. Мы сотрудничаем с лучшими, чтобы двигаться быстро и масштабно, и мы одержимы продуктом, чтобы создавать автомобили Ford, вызывающие восхищение и неподражаемые", — заявил Джим Баумбик, президент Ford в Европе.

Этот амбициозный план компании направлен на то, чтобы с помощью новинок остановить падение продаж Ford: количество новых автомобилей сократилось с чуть более миллиона в 2019 году до 426 459 в прошлом году.

Ранее в Ford придумали, как защитить авто на парковке.

Также мы писали, что звездная спортсменка получила от Ford эксклюзивный роскошный внедорожник.