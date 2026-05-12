В Ford придумали, как защитить авто на парковке: детали патента

Парковка автомобиля всегда сопряжена с определенным риском из-за неосторожности других водителей, велосипедистов, которые пытаются проехать в узких местах,или преград на дороге, из-за чего часто авто получает повреждения или царапины кузова, а владелец машины потом долго пересматривает записи видеорегистратора, чтобы выяснить, кто же поцарапал или стукнул его транспорт.

Компания Ford подала заявку на патент США № US-12617393-B2 под названием "Система обнаружения движущихся объектов". Эта технология позволит припаркованному авто самостоятельно маневрировать, чтобы не толкнуться с другим авто или любым движущимся объектом, сообщает HT Auto.

Патент, который является детищем инженеров Эрола Сумера, Смрути Паниграхи и Эхсана Араби, был подан компанией Ford Global Technologies еще 4 декабря 2023 года и описывает систему, способную делать то, что не под силу ни одному обычному автомобилю сегодня: защищаться, когда водителя нет рядом. Детали патента опубликовали только в мае 2026-го.

Відео дня

Суть в том, что припаркованный автомобиль использует камеры и внешние датчики для непрерывного мониторинга окружающей среды, распознавая движущиеся объекты и рассчитывая их траектории. На основе этих данных система присваивает каждому обнаруженному объекту уровень угрозы.

Если автомобиль почувствует, что что-то может его стукнуть, например, другой автомобиль, тележка из супермаркета или велосипедист, он сначала подаст визуальное и звуковое предупреждение, мигнув фарами и посигналив.

Если предупреждение не меняет траекторию объекта, а столкновение кажется неизбежным, автомобиль попытается сдвинуться с места, чтобы уменьшить вероятность аварии.

Он также всегда будет учитывать наличие неподвижных объектов вокруг себя, таких как другие припаркованные автомобили, барьеры, конструкции или столбы, поэтому будет знать, есть ли у него место для маневра.

Если столкновения избежать невозможно, автомобиль активирует все доступные системы камер для записи инцидента.

Учитывая, что Ford уже использует множество датчиков во многих своих автомобилях для наблюдения за окружающей обстановкой при использовании системы Blue Cruise уровня 2 с функцией бесконтактного управления, логично предположить, что компания уже обладает необходимыми технологиями для реализации этой функции.

Однако существуют значительные юридические проблемы, которые необходимо преодолеть. Движение автомобиля без участия человека создает свои собственные проблемы, для решения которых пока нет правовой базы.

Добавим, что Ford не новичок в подобных автомобильных решениях. В конце прошлого года компания уже опубликовала патент на способ доступа к багажному отделению автомобиля, который позволял припаркованному авто автоматически двигаться назад, предоставляя владельцу место для хранения вещей в переднем багажнике, когда машина находится слишком близко к другому препятствию.

Напомним, парковка в аэропорту обошлась владельцу авто в $200 тысяч.

Также сообщалось, что в США на продажу выставили редкий 60-летний спорткар Ford T5.